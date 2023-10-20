” اشتري خزين الشهر دلوقتي ” سعر السلع في المجمعات الاستهلاكية || موعد نهاية مبادرة خفض أسعار السلع الرئاسية..فرصة قبل زيادة الأسعار الجاية

يهتم الكثير من الأفراد لمعرفة سعر السلع في المجمعات الاستهلاكية فقد قال الدكتور أحمد كمال إن قضية تقليل الأسعار تشترك فيها جميع الشركات التي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات ربما قد تصل إلى 25% وهذا في جميع الفروع الاستهلاكية التي تكون تابعة لهم.

سعر السلع في المجمعات الاستهلاكية

يهتم الكثير بمعرفة سعر السلع في المجمعات الاستهلاكية فإن أبرز السلع التي قامت شركة النيل بطرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع هي كما يلي:

1 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها بدلا من سعر 35جنيها.

800 مل زيت خليط معبأ بسعر 40 وهذا بدلا عن 45.

2.1 لتر زيت خليط بسعر 97.75 جنيه.

مقدار واحد كيلو أرز بلدي بسعر 22 بدلا عن 28.

مقدار واحد كيلو أرز مستورد 20 جنيها بدلا عن 25.

مقدار واحد كيلو دواجن برازيلي مجمدة بسعر 85 جنيهًا وهذا بدلا من 115 جنيهًا.

واحد طبق بيض يحتوي على 30 بيضة بسعر 125 جنيها بدلا من 150 جنيهًا.

واحد كيلو مكرونة بسعر 17.5 جنيه بدلا عن 20 جنيها.

350 جرام مكرونة بسعر 5.75 جنيه وهذا بدلا عن 7.5 جنيه.

أسعار اللحوم بالمحافظات

إنه في ظل الأجواء الاخيرة نلاحظ زيادة في الأسعار وخاصة اللحوم بشكل كبير ويختلف سعر اللحوم من محافظة أو من دولة إلى أخرى وفيما يلي سوف نقدم لكم أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية: