الان ثبت تردد قناة atv التركية لمتابعة اقوي المسلسلات التركية

قناة ATV التركية هي واحدة من القنوات الأكثر شعبية التي يتابعها الجميع للاستمتاع بالدراما التركية الرائعة التي تعرضها ، و تقوم القناة باختيار أفضل المسلسلات التركية، سواء كانت تاريخية أو رومانسية، وتعرضها على شاشتها ، ولقد استحوذت الدراما التركية على اهتمام كبير في السنوات الأخيرة وأصبحت الأكثر متابعة في الوطن العربي ، ومن بين المسلسلات الشهيرة التي تعرضها القناة، نجد المسلسل التاريخي “قيامة عثمان” الذي عُرضت منه أربعة مواسم ويتم حاليًا عرض الموسم الخامس. وبناءً على ذلك، نحن نقدم لكم أحدث تردد لقناة ATV التركية.

قناة atv لمتابعة المسلسلات التركية الشهيرة

تعد قناة ATV التركية من أبرز القنوات التركية وتتمتع بقاعدة جماهيرية قوية لا تقتصر فقط على تركيا، بل تمتد إلى الوطن العربي والشرق الأوسط بأكمله. تتميز القناة بالاهتمام الشديد في اختيار المسلسلات التي تعرضها، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين. وتوفر القناة أيضًا جودة بث عالية الدقة HD، مما يسمح للمشاهدين بالاستمتاع بمشاهدة محتوى القناة بصوت وصورة أفضل وأكثر وضوحًا.

الترددات الحالية لقناة ATV التركية هي على النحو التالي:

– التردد على القمر الصناعي نايل سات:

– التردد: 10796.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل التصحيح: 5/6.

– التردد على القمر الصناعي عرب سات:

– التردد: 12692.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل التصحيح: 5/6.

القناة حاليًا تعرض حلقات المسلسل التركي المشوق “قيامة عثمان” في الموسم الخامس، حيث تم عرض حلقتين فقط حتى الآن (الحلقة 131 و132). ومن المقرر أن تعرض الحلقة 133 في الموعد المحدد يوم الأربعاء المقبل ، ويتم البحث المكثف في الوقت الحالي عن التردد الجديد لقناة ATV التركية في عام 2023.