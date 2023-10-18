البنوك المصرية تسعى للتعامل مع أزمة العملات الأجنبية في البلاد

استقبلت الاقتصاد المصري فترة صعبة في الآونة الأخيرة. في سبتمبر، ارتفعت معدلات التضخم في مصر للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، مما أدى بدوره إلى تعليق البنك المركزي المصري على أي نية لخفض أسعار الفائدة. إحدى المشكلات الأساسية التي تكمن وراء هذه الصعوبة هي وضع الجنيه المصري. وقد قيل مؤخرًا أن العملة “في أزمة”، ومن المؤكد أن التخفيض المستمر في قيمة الجنيه قد بدأ يسفر عن تداعيات على الاقتصاد المصري. ووفقًا لآخر تحديث في أخبار الفوركس، يواجه البنوك في مصر الآن عجزًا قياسيًا في الأصول الأجنبية.

عندما تم الكشف عن هذه الحقيقة المثيرة للقلق في أغسطس الماضي، كان الجنيه المصري يتداول “قرابة 31” جنيهًا للدولار الأمريكي في البنوك (وأقرب إلى 38 مع تجار السوق السوداء). وهذا يعني أن الجنيه كان قد فقد في ذلك الوقت ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس 2022، على الرغم من ما وصف بأنه “دعم كبير من البنك المركزي والنظام المصرفي.” ومنذ ذلك الحين، لم يحدث تقريبًا أي تحسن في قوة الجنيه. حتى لحظة كتابة هذا النص، يتم تسعير الجنيه المصري بمقدار 30.87 جنيه مصري للدولار الأمريكي.

هذه المشكلة المستمرة فيما يتعلق بالجنيه المصري تعود إلى قرار مسؤولي الحكومة بإنهاء ما كان في الواقع عبارة عن تثبيت غير رسمي إلى الدولار الأمريكي. في حين أن البنك المركزي المصري نفى دائمًا الاحتفاظ بتثبيت رسمي للعملة، فإنه لا يمكن إنكار أن العلاقة بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي تم الاحتفاظ بثباتها لعقود طويلة من الزمن. بين نوفمبر 2016 ومارس 2022، كان يتم تقييم الجنيه المصري باستمرار بين 15 و 19 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الأمريكي. في مارس 2022، عاش الجنيه انخفاضات كبيرة ضد الدولار، وسقط في النهاية إلى النطاق الحالي. يُنسب هذا التراجع إلى نهاية ما وصفته تقارير بأنها علاقة غير رسمية بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي بعد نحو 60 عامًا.

سيُجادل البعض أنه على المدى الطويل، سيكون قرار إنهاء تلك “العلاقة غير الرسمية” أمرًا جيدًا، مما يساعد الاقتصاد المصري على الاستقلالية أكثر. ومع ذلك، في الوقت الراهن، هناك انخفاضات كبيرة في قيمة العملة، فضلاً عن عجز في العملات الأجنبية، يجب معالجتها. في هذا الصدد، هناك إمكانية أن تكون هناك في نهاية المطاف بعض التحولات الإيجابية في قيمة الجنيه المصري نتيجة لتداول العملات الأجنبية العام. وبحثًا عن حلاً أكثر فورية، يستكشف الحكومة أيضًا بعض الاحتمالات المثيرة.

إذا كان هناك أي تحول طبيعي، سيأتي ذلك بفضل أن الجمهور المصري لديه الوصول إلى التداول بالعملات الأجنبية أكثر من أي وقت مضى – ويمكن أن يسعى للاستفادة من انخفاض سعر الجنيه المصري (EGP). بينما كان يعتمد الجمهور بشكل كبير في السابق على أماكن تداول العملات السوداء ومنافذ غير موثوقة أخرى، يمكن للمواطنين الخاصين الذين يبحثون في تداول الفوركس أن يفعلوا ذلك الآن من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة تمنحهم الوصول الفوري إلى أسعار السوق العادلة. وهذا يتضمن قائمة لأزواج العملات الدولية؛ حيث لا يقتصر التداول فقط على الأزواج المتعلقة بالجنيه المصري. من الممكن، ومع ذلك، أن يسعى المصريون الذين يشاركون في تداول العملات من أجل تحقيق ربح لشراء الجنيه توقعًا لعكس مصيره. ومن المثير للاهتمام، ومع ذلك، أن هذا النشاط نفسه، إذا انتشر بما فيه الكفاية، سيسهم بدوره في زيادة قيمة الجنيه.

وحتى إذا جاء هذا النوع من الارتفاع، سيكون تدريجيًا وبسيطًا. وسيأتي التأثير الحقيقي، إذا كان الجنيه المصري سيعاود الارتفاع، من الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنوك. في الواقع، هذا النوع من الإجراءات التي يأمل المتداولون المستقلون في سوق العملات الأجنبية الذين يشترون الجنيه المصري في نقطة منخفضة أن تتخذه الحكومة، حيث ستحمل الإمكانية لزيادة قيمة العملة بشكل أسرع وملحوظ.

إحدى الاحتمالات التي زعم أن البنك المركزي يفكر فيها هو ترك الدولار الأمريكي وراء ظهره كشريك وحيد (غير رسمي) وربط الجنيه بدلاً من ذلك بمجموعة من الأصول الأجنبية والسلع. وفقًا لنفس التقرير الذي ألمح إلى الارتباط غير الرسمي بين الجنيه المصري (EGP) والدولار الأمريكي (USD)، يمكن أن يكون الربط الجديد هو مؤشر يمثل “سلة من العملات والذهب وغيرها”. يصف ماجد فهمي، أخصائي شؤون بنكية، هذه الفكرة بأنها “قرار جيد جدًا”، مما يشير إلى أن ربط شبه رسمي بالدولار لم يكن منطقيًا عندما لم تكن أمريكا حتى شريك التجارة الرئيسي لمصر. يروج فهمي للرأي بأنه إذا كان هناك ربط للعملة، فينبغي أن يكون باليورو، ولكنه يرى أيضًا أن الفهم المقترح هو مقترح جدير بالنظر.

منذ ذلك الوقت، يبدو أن تنفيذ تثبيت عملة جديد أو مؤشر مصمم بنفس الطريقة أصبح أقل احتمالًا. نفى المسؤولون الحكوميون اهتمامهم بهذه الفكرة. ما رأيناه بدلاً من ذلك هو خطة جديدة ومثيرة نوعًا ما من قبل البنوك المصرية الكبيرة لوقف نفاد العملة الأجنبية الذي نجم عن تراجع الجنيه وتراجع العلاقات في سوق الصرف. على وجه التحديد، على الأقل بنكين مصريين كبيرين قاما بـ تعليق المدفوعات باستخدام بطاقات الخصم خارج البلاد. يمكن لحاملو البطاقات استخدام هذه البطاقات الآن فقط للمعاملات داخل البلاد التي تتم باستخدام الجنيه المصري. وجاءت هذه القرار بناءً على أن بعض الأشخاص في مصر استغلوا سعر الصرف الرسمي لشراء سلع بالجملة في الخارج باستخدام الجنيه المصري؛ السعر الجديد غير الرسمي، الذي يقترب من 31 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار، يعزز اصطناعيًا قوة شراء الجنيه المصري بدلاً من القيمة السوقية الفعلية التي تقترب من 40 أو 41 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الواحد وفقًا لأسعار السوق السوداء.

تبقى تأثيرات هذا القرار الذي اتخذته البنوك قيد الرصد. إذا تمكنوا من منع استخدام الجنيه المصري بطرق مُحرِضة خارج حدود مصر، فقد يساعدون في تعزيز قيمة العملة تدريجياً وإصلاح رصيد الفوركس. وفي هذه الأثناء، فقد قيّدت هذه السياسات على الفور كيف يمكن للمصريين المرتبطين بالبنوك التي اتخذت هذه الإجراءات استخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم. يمكن استخدامها الآن فقط للمعاملات المحلية باستخدام الجنيه المصري.

بعد النظر في الأمور جيدًا، مصر تواجه مشكلة أكبر مما يمكن أن تُحل بواسطة هذه التدابير المصرفية على الأرجح. ومع ذلك، من الواضح على الأقل أن السلطات المصرفية والبنك المركزي نفسهم مدركون لضرورة عكس عجز الفوركس القياسي وتعزيز الجنيه المصري. لن يحدث ذلك على الفور، ولكن هناك حافز واضح لاتخاذ الإجراء.