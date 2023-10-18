يا فرحة ما تمت”أسباب فورية لقطع المعاشات لتلك الفئات الحق لتكون فيهم

يهتم الأفراد بمعرفة ما هى أسباب فورية لقطع المعاشات فإنه بعد وفاة صاحب المعاش، يتساءل أصحابها وأقاربهم عن صرف معاش المتوفى وهذا لأن التأمينات الاجتماعية أكدت على موقعها الرسمي، أنه في حال توفى صاحب المعاش، كان لهم الحق في أن يحصلوا على المعاش من أول الشهر الذي توفى فيه الشخص صاحب المعاش.

أسباب فورية لقطع المعاشات

أسباب فورية لقطع المعاشات، هناك عدة أسباب فورية لقطع المعاشات والتي قد أشارت إليها التأمينات على أن يتم وقف صرف المعاش المستحق منذ بداية الشهر التي تتواجد فيه الحالات التالية:

وفاة الشخص المستحق لهذا المعاش.

زواج الأرمل أو الأرملة أو زواج الأخت.

توافر شروط الحصول على معاش آخر.

نسب توزيع المعاش

أسباب فورية لقطع المعاشات، يتم تحديد نصيب كل فرد من المعاش كما يلي حيث تختلف بناءا على عدد الاسرة المستحقة للحصول على هذه المعاش:

أرملة بدون أولاد فسوف تحصل على 3/4 المعاش.

أرملة وولد واحد فإن الأرملة لها نصف المعاش ويتم توزيع المعاش بالتساوي في حال تعدد الزوجات، كما أن الأولاد يحصلوا على نصف المعاش ويتم التوزيع بالتساوي بينهم في حال إذا كانوا أكثر من ولد.

إذا كان الوريث ولد واحد فسوف يحصل على 2/3 المعاش.

ولكن إن كانوا أكثر من ولد فإن كامل المعاش يوزع بينهم بالتساوي.

متى يتم قطع المعاش عن الابن

يتم قطع المعاش في حالة وصول الأخ أو الإبن إلى سن ٢١ سنة ولكن هناك بعض من الحالات المستثناه هذا الشرط وهما كما يلي: