الحدود الدنيا 2024 pdf.. موقع القبول في الجامعات العراقية 2024 اعلان معدلات القبول الموحد لكافة الفروع على موقع وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، عن معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024، تم نشر هذه المعدلات على موقع وزارة التعليم العالي في العراق، بهدف مساعدة الطلاب في تحديد فرصهم في الالتحاق بالجامعات واختيار التخصصات، التي يرغبون في الالتحاق بها تأتي هذه الإعلانات لتزويد الطلاب بمعلومات دقيقة، حول المعدلات المطلوبة للالتحاق بالجامعات في مختلف التخصصات، يعد ذلك خطوة هامة في تنظيم عملية القبول في الجامعات، وتوجيه الطلاب نحو الاختيارات الأكثر توافقًا مع قدراتهم واهتماماتهم.

معدلات القبول في العراق 2023/2024

تعكس معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023-2024، الحدود الدنيا للمعدلات المطلوبة لكل تخصص تختلف هذه المعدلات، من تخصص لآخر ومن جامعة لأخرى حسب الطلب والطلبة المتنافسين، ينصح الطلاب بمراجعة موقع وزارة التعليم العالي العراقية، أو الاطلاع على مصادر موثوقة أخرى للحصول على معلومات محدثة، حول معدلات القبول في الجامعات والتخصصات المتاحة.

رابط معدلات القبول المركزي في العراق 2024

تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات مدروسة وواعية، بشأن تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية، يعد الاختيار الصحيح للجامعة والتخصص أمرًا حاسمًا في بناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ومن المهم أن يكونوا على دراية بالمعلومات المتاحة لديهم لاتخاذ قرارات مبنية على أسس قوية.

الحدود الدنيا في الجامعات العراقية 2024

تهدف هذه المعدلات إلى توفير معلومات للطلاب، حول الحدود الدنيا للقبول في تلك التخصصات، يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات والتخصصات الاطلاع على المعلومات الحالية من مواقع وزارة التعليم العالي العراقية أو غيرها من المصادر الموثوقة في العام الدراسي 2023/2024، تم الإعلان عن حدود القبول في الجامعات العراقية. وفيما يلي بعض المعدلات الحد الأدنى للقبول في بعض التخصصات:

– كلية الطب: 100.28%

– طب الأسنان: 99.5%

– صيدلة: 98.83%

– هندسة قسم الحاسوب: 93.17%

– هندسة قسم الميكانيكا: 86%

– كلية الهندسة قسم المواد: 85.67%

– كلية العلوم: 86.17%

– قسم الرياضيات في علوم: 78.5%

– القانون: 85.67%

– علوم سياسية: 79.25%

– الإدارة والاقتصاد: 68%

– التربية: 74.67%

– الآداب: 75.17%

– قسم علم النفس في الآداب: 77.33%

– قسم الفلسفة في الآداب: 72.83%

– تربية أساسية: 67.5%

– قسم رياض الأطفال في تربية أساسية: 66.17%

– معلم صفوف أولى في تربية أساسية: 73%

– علوم سياحية: 65.33%

اعلان معدلات القبول الموحد لكافة الفروع 2024

يجب على الطلاب أن يأخذوا في الاعتبار، أن هذه المعدلات قد تختلف من جامعة إلى أخرى ومن عام دراسي إلى آخر، حيث يتأثر القبول بعدة عوامل مثل عدد المتقدمين والطلب على التخصصات المختلفة، بالتالي، يجب على الطلاب العمل بجد والسعي لتحقيق أعلى المعدلات الممكنة، لزيادة فرص القبول في التخصصات التي يطمحون إليها.

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