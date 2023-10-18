“الموعد الرسمي” موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 الموسم الثاني على قناة الفجر الجزائرية

العديد من محبي المسلسلات التاريخية يبحثون عن موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60، حيث ينتظر الكثير من عشاق سلسلة ألب أرسلان موعد آخر حلقتين من المسلسل، وذلك عقب أن أعلن الممثل القائم بشخصية ألب أرسلان وهو باريش أردوتش عن انفصاله عن طاقم عمل المسلسل، مما جعل المنتج إيمري كونوك يضطر إلى إيقاف المسلسل عند الجزء الثاني، ولكنه قرر أن يعرض الحقتين الختاميتين لمسلسل ألب أرسلان، وسوف يظهر في الحلقتين الأخيرتين معركة ملاذكر الشهيرة.

مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 الموسم الثاني

يترقب محبي المسلسلات التاريخية التركية بفارغ الصبر موعد عرض الحلقة 60 من الموسم الثاني لمسلسل ألب أرسلان، هذا المسلسل الشهير يعد من بين أبرز المسلسلات السلجوقية ويقترب من نهاية رحلته، حيث لم يتبقى سوى حلقتين قبل انتهاء المسلسل، ويشهد الموسم الثاني والأخير من ألب أرسلان تسارعا في الأحداث بعد رفض الممثل باريش أردوتش، الذي يجسد دور شخصية ألب أرسلان، استكمال العمل، مما دفع منتج المسلسل إلى التسريع في تطور القصة والأحداث للوصول إلى موقعة ملاذكرد التاريخية.

موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60

من المرتقب عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 يوم الإثنين الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك على قناة TRT التركية، فيما تقوم الموافق الإلكترونية بترجمة الحلقة الجديدة، وأشهر هذه المواقع المترجمة لمسلسل ألب أرسلان هو موقع هلال، كما تعرض عدة مواقع الحلقات مترجمة مثل موقع قصة عشق وموقع برستيج وموقع ماي سيما وموقع ايجي بست المشهور وموقع لازورا، بينما تقوم القنوات الفضائية بترجمة الحلقة 60 من مسلسل ألب أرسلان يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر أكتوبر

قصة مسلسل ألب أرسلان التاريخي

مسلسل ألب أرسلان يروي قصة الشخصية التاريخية المعروفة باسم “محمد ألب أرسلان بن السيد تشاغري بك بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق”، وهو عضو في العائلة السلجوقية البارزة التي كان لها تأثير كبير في حكم الأناضول، وقد شهدت الدولة السلجوقية تدخلًا في الدولة العباسية وأنقذتها من الهجمات الشيعية التي قادها العبيديون، وبفضل جهود طغرل بك، الذي يُعتبر المؤسس الفعلي للدولة السلجوقية، تم القضاء على البساسيري وتحرير العباسيين من ظلم العبيديين، تاريخ مؤسسة الدولة السلجوقية وإنقاذ الدولة العباسية يعتبران جزءًا مهمًا من التاريخ الإسلامي والتركي.