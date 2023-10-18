” ف أسرع وقت ” قرض للمعاشات بقسط ٣٠٠ جنيه على 60 شهر .. أرخص قسط فيكي يا بلد

قرض للمعاشات بقسط ٣٠٠ جنيه، لمواجهة الضغوط المالية والمصروفات المتزايدة، حيث يجد العديد من المواطنين أنفسهم في حاجة إلى الاستدانة والحصول على قروض لتلبية احتياجاتهم المالية، ومع ذلك، فإن الحصول على القروض التقليدية يتضمن شروط صارمة وفوائد مرتفعة ورسوم إدارية تزيد عبئًا على المقترض، سنوضح لكم كيف يتيح للمواطنين الحصول على القروض بدون رسوم أو فوائد أو رسوم إدارية.

قرض للمعاشات بقسط ٣٠٠ جنيه

تهدف الحكومة، من خلال الوزارات المعنية، إلى توفير جميع التسهيلات للمواطنين، ولا سيما أصحاب المعاشات والموظفين، فهناك قرض للمعاشات بقسط ٣٠٠ جنيه المقدم من بنك ناصر الاجتماعي، يمنح القرض بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، بدون فوائد ومصاريف إدارية بسيطة، يتم سداد القرض على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها في حالة وفاة المقترض.

كيف احصل على قرض من بنك مصر بدون فوائد؟

نرصد لكم أفضل 3 قروض متاحة بدون فوائد وبأطول فترة سداد:

قرض وزارة الأوقاف:

يقدم وزارة الأوقاف هذا القرض للعاملين في الوزارة أو القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وفقًا لضوابط محددة. يشترط أن يتم تحويل رواتب الموظفين إلى بنك مصر ويتم سداد قيمة القرض على مدى 60 شهرًا.

قرض الزواج من بنك ناصر:

يوفر بنك ناصر الاجتماعي هذا القرض للعملاء بقيمة تمويل تصل إلى 10 آلاف جنيه، يتم سداد القرض على مدى 3 سنوات بدون فوائد، وتدفع مصاريف إدارية بنسبة 2% سنويًا، تشمل الأوراق المطلوبة وثيقة زواج لا تزيد عن 7 سنوات وصورة الرقم القومي وشهادة موثقة براتب العميل أو المعاش أو الضامن.

قرض العلاج من بنك ناصر:

يوفر بنك ناصر الاجتماعي هذا القرض للعملاء بقيمة تمويل 8 آلاف جنيه، يتم سداد القرض على مدى 3 سنوات بدون فوائد، وتدفع مصاريف إدارية بنسبة 2%. تشمل الأوراق المطلوبة شهادة طبية حديثة معتمدة من مستشفى تابع لوزارة الصحة وصورة الرقم القومي وشهادة موثقة براتب العميل أو الضامن.

تتوفر شروط محددة للحصول على هذه القروض، مثل مدة الخدمة الفعلية وتحويل المرتب أو المعاش إلى البنك، يتوجب تقديم الأوراق المطلوبة، مثل وثيقة الزواج أو الشهادة الطبية المعتمدة وصورة الرقم القومي وشهادة موثقة براتب العميل أو الضامن.