“خبر بمليون جنيه للموظفين” زيادة الموظفين والمعاشات+ جدول زيادة المعاشات

زيادة الموظفين والمعاشات تعتبر موضوعًا هامًا يثير اهتمام الكثيرين في المجتمع، ففي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة، يعد تحسين الظروف المالية للموظفين وتحقيق رفاهية أصحاب المعاشات أمرًا ضروريًا.

زيادة الموظفين والمعاشات

زيادة الموظفين والمعاشات، تلقى الإعلان الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة استحسانًا كبيرًا من قِبل الكثير من المواطنين، تضمنت هذه الحزمة قرارات هامة تشمل زيادة الموظفين والمعاشات، بالإضافة إلى رفع قيمة العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وجاءت القرارات بزيادة المرتبات والمعاشات من قبل الرئيس السيسي على النحو الآتي:

زيادة المعاشات: تم زيادة الفئات المالية المخصصة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%، والتي تصل إلى 5 ملايين أسرة، كما تم ضعف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بحيث أصبحت 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وذلك لصالح 11 مليون مواطن.

زيادة الحد الأدنى للأجور: تم تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك وفقًا لمناطق الاستحقاق.

جدول زيادة المعاشات

تم إعلان أنه سيتم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تبدأ الحزمة الجديدة في العمل اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وأشار الوزير إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس تقدر بحوالي 60 مليار جنيه سنويًا ومنذ أبريل 2022، تمت أربع زيادات للأجور والمعاشات خلال العامين الماضيين، يُعكس ذلك حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين قدر الإمكان.