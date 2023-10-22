اخيرا فتح حجز شقق وزارة الإسكان 2023.. شقق الإسكان المميز الجديدة+ موعد إصدار شقق الإسكان الإجتماعي

شقق الإسكان المميز الجديدة فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي البحث المتزايد عن كيفية التقديم للحصول على تلك الوحدات التي تم القيام بها من قبل وزارة الإسكان في بعض الأماكن المختلفة ويمكن لجميع الفئات محدودة الدخل الشهري بالتقديم عليها مباشرة والحصول عليها في المكان المحدد؛ حيث يتم طرح شقق المنصورة الجديدة في اليوم الموافق 15 من شهر أكتوبر ويتم استكمال مشروع البناء في بعض الأماكن الأخرى.

شقق الإسكان المتميز الجديدة

شقق الإسكان المتميز الجديدة، تمثل شقق الإسكان المتميز الجديدة بكونها مجموعة من الوحدات السكنية التي تكون مختلفة ومتنوعة من حيث الشقق والفيلات والتي تقوم على تنفيذها الجهات المختصة في وزارة الإسكان وتم تنفيذ بعض من الوحدات السكنية في المناطق التي تطل على ساحل البحر المتوسط؛ حيث تم تنفيذ مشروع الإسكان في مدينة رشيد الجديدة وأيضاً مدينة المنصورة الجديدة وجاري العمل على اكتمال المشروع بشكل جيد في كافة المناطق التي تم إصدار بيان خاص بقيام الوحدات السكنية بها.

موعد إصدار شقق الإسكان الإجتماعي

قد تم التوضيح من قبل صندوق الإسكان الإجتماعي في أحد البيانات التي تم إصدارها من قبل بشأن الموعد الخاص التي يتم من خلاله طرح شقق الإسكان الإجتماعي؛ حيث تم تعيين ذلك في الربع الأخير من عام 2023 أو بداية من العام المقبل 2024 وذلك لجميع الفئات محدودة الدخل الشهري وضمن توافق الشروط المعلن عنها ومراعاة تقديم كافة الأوراق المطلوبة وأيضاً تم التوضيح بأنه سوف يتم إصدار مساحات ما بين 75 متراً حتى 90 متراً.

موعد طرح شقق الإسكان فى المنصورة الجديدة

أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة الإسكان أنه سوف يتم طرح شقق الإسكان الإجتماعي في مدينة المنصورة الجديدة في اليوم الموافق 15 من شهر أكتوبر و لذلك تقوم الوزارة على توفير الكثير من الوحدات السكنية المختلفة لاستهداف العديد من فئات المجتمع المتنوعة حيث يتم تقديم جميع تلك الوحدات بتشطيب كامل.