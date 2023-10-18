” يا حلاوتها “…شقق سكن مصر ١١٨ متر الآن رابط التقديم+شروط الحصول على شقة في مشروع سكن لكل المصريين 3

شقق سكن مصر ١١٨ متر، تعتبر خيارًا مثيرًا للاهتمام في سوق العقارات المصري، تقدم هذه الشقق فرصة مثالية للأفراد والعائلات لتحقيق حلم العيش في مساحة مريحة ومناسبة لاحتياجتهم.

شقق سكن مصر ١١٨ متر

يتم اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، طرح شقق سكنية في مشروعات الإسكان المتميز التابعة لوزارة الإسكان وتنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية. تتميز هذه الشقق التي يتم طرحها في عدة مدن في مصر بموقعها الساحلي وتصميمها الفريد.

تشمل المشروعات المذكورة مدن رشيد الجديدة والمنصورة الجديدة وناصر “غرب أسيوط” وغرب قنا وملوي الجديدة. يتم فتح باب الحجز الفوري لهذه الشقق من خلال جهاز المدينة، وتتوفر أنظمة سداد مرنة للمشترين. يستمر التقديم حتى تاريخ 14-11-2023، مما يعني أنه يتاح للمستفيدين فرصة حجز شقق سكن مصر ١١٨ متر لمدة شهر.

وفيما يخص مشروع سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة، يتم طرح 96 وحدة سكنية. تتراوح مساحة هذه الشقق بين 106 و118 مترًا مربعًا، قيمة مقدم حجز هذه الشقق في المنصورة الجديدة تبلغ 50 ألف جنيه، وتم تحديد سعر المتر المربع بـ 7720 جنيهًا.

كم سعر الشقه في سكن مصر؟

يتم تحديد أسعار الوحدات بناءً على المتر المربع وتشمل نسب التميز لكل وحدة وتم عرضها في الجداول المرفقة، والسداد كالتالي: