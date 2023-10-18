رجع ساعتك 60 دقيقة”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023 وبدء التوقيت الشتوي ..عشان مترحش الشغل متأخر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

مع اقتراب فصل الشتاء يتساءل العديد من المواطنين في مصر عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي، وأوضحت الحكومة المصرية أنه سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي في منتصف ليلة السادس والعشرون من شهر أكتوبر الجاري، والذي يتزامن مع آخر يوم خميس في الشهر، يجب على المواطنين ضبط ساعاتهم عن طريق إرجاعها إلى الوراء بمقدار 60 دقيقة.

تاريخ التوقيت الصيفي في مصر

في هذا العام أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر، بدأ العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، حيث تقدمت الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، ومع اقتراب فصل الصيف من المقرر أن يقوم المواطنون بإرجاع الساعة للوراء بنفس الفترة استعدادًا للعمل بالتوقيت الشتوي الذي سيستمر لمدة 6 أشهر أيضًا وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أن تغييرات التوقيت تلعب دورًا مهمًا في تنظيم حياة المواطنين، ومع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، يجب على الجميع أن يكونوا على علم بالتوقيت الجديد لتنظيم أوقاتهم بشكل فعال.

فوائد التوقيت الصيفي

العمل بالتوقيت الصيفي يأتي بالعديد من الفوائد، منها: