اسعار السلع التموينية بعد تخفيض 12 سلعة.. الحق اشتري قبل موعد نهاية مبادرة السلع المخفضة// خبر في الجون لـ 100 مليون

موعد نهاية مبادرة السلع المخفضة، حيث أن تنفيذ هذه المبادرة يستمر فترة معينة، التي جاء تنفيذها في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحسين الوضع الاقتصادي، حيث ستساهم في تقليل تكاليف المعيشة وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

موعد نهاية مبادرة السلع المخفضة

موعد نهاية مبادرة السلع المخفضة، تم تحديد استمرار تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية حتى منتصف شهر أبريل 2024، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر، وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الأسواق للتحقق من تنفيذ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 10 سلع غذائية، وقد بدأ تطبيق هذه المبادرة منذ يوم السبت الماضي لحين موعد نهاية مبادرة السلع المخفضة، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحملات الرقابية ما زالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وأوضحت أن هدف هذه الحملات هو التأكد من تنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرةً إلى أن الأسعار شهدت تخفيضًا كبيرًا في السلع الغذائية.

أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

تم تحديد أسعار السلع الغذائية المخفضة في السلاسل التجارية على النحو التالي:

سعر السكر: 27 جنيهًا

سعر الزيت: 34 جنيهًا

سعر الأرز: 20 جنيهًا

سعر علبة السمنة: 95 جنيهًا

سعر علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو: 31 جنيهًا

سعر علبة جبنة دومتي نصف كيلو: 26 جنيهًا

سعر كيلو العدس الأصفر: 39.50 جنيهًا

سعر كيلو فول مستورد: 20 جنيهًا

سعر كيس المكرونة 1 كيلو: 17.60 جنيهًا

من خلال تحديد أسعار معقولة للسلع الغذائية، تتاح فرصة أكبر للعديد من الأفراد للحصول على غذاء صحي ومتوازن دون تحمل أعباء مالية كبيرة.