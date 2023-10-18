“عشان متتاخرش علي الشغل” موعد العودة للتوقيت الشتوي// خلاص كده يا سيدي هترجع من شغلك المغرب والعشاء

موعد العودة للتوقيت الشتوي، هذا ما يترقبه المواطنون في مصر، مع انتهاء فصل الصيف وحلول فصل الخريف، يبدأ الاهتمام بموعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر وتغيير الساعة للتوقيت الشتوي.

موعد العودة للتوقيت الشتوي

موعد العودة للتوقيت الشتوي، أقر مجلس الوزراء بداية التوقيت الصيفي في مصر لعام 2023 في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء الرسمي، سيتم بدء التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة على التوقيت الحالي للانتقال إلى التوقيت الشتوي الجديد. بالتالي، يوم الخميس 26 أكتوبر سيكون آخر يوم للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وموعد العودة للتوقيت الشتوي، ومنتصف ليلة الخميس إلى الجمعة سيتم تعديل الساعة لتصبح الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الشتاء الجديد.

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي

تم الإعلان رسميًا عن مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2023، ستتأخر الساعة 60 دقيقة للوراء، وعليه يجب على المواطنين تعديل الساعة في تلك الفترة، بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ستتغير مواقيت الصلاة وفقًا لذلك. في أول أيام تطبيق التوقيت الشتوي، ستكون مواقيت الصلاة في مصر كالتالي: