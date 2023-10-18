املى الفريزر فراخ.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

يتوقع أن تظل أسعار الدواجن كما هي في المستوى الثابت حيث استقرت أسعار الدواجن بشكل كبير هذا الأسبوع وذلك ما تم نشره من قبل البورصة المحلية حيث تستقر أيضًا القيمة السعرية الخاصة بالكيلو من كل نوعية من نوعيات الدجاج على قيمتها المالية التي سجلتها أمس، ومع أولى تعاملات اليوم استقر سعر الدجاج الأبيض والساسو والأمهات في كافة الأسواق المحلية والمزارع اليوم، وفيما يلي نتعرف على سعر كل السلالات الداجنة المتوقع يوم غد.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

ننتظر الانخفاض السعري لكل الأنواع من سلالات الدواجن، والتي تعتبر نوع من بين أهم أنواع اللحوم البيضاء التي يكثر الإقبال عليها بشكل كبير كنوع من أهم أنواع البروتين الأعلى استهلاكًا في السوق المصرية، ولذلك أصبحت متابعة التكلفة الشرائية ومستوى السعر اليومي لكل نوع دواجن أمر يهم قطاع كبير من المستهلكين وكذلك العاملين في مجال الثروة الداجنة، وفيما يلي نتعرف على الأسعار المتوقعة يوم غد.

سعر الدواجن البيضاء

الدجاج الأبيض يعتبر من أكثر أنواع الدواجن استهلاكًا وقد سجل سعر أمس يعادل 79 جنيه مصري في الأسواق وهو ما سجله اليوم بافتتاحية التعاملات ومن المتوقع أيضًا أن يشهد السعر ثبات على تلك القيمة خلال هذه الفترة المقبلة، كما سجل أيضًا السعر للكيلو جرام منها في المزرعة قيمة مالية تعادل 69 جنيه مصري، ولا تزال تلك القيمة السعرية ثابتة ويتوقع أن يكون سعر الكيلو في المزرعة غدا بنفس القيمة.

سعر الدواجن الساسو والبلدي المتوقع غدًا

أعلنت البورصة المحلية للسلالات الداجنة اليوم عن سعر مستقر وثابت منذ أيام للكيلو جرام من الدجاج الأحمر حيث سجل قيمة سعرية تعادل 100 جنيه مصري وسعر التنفيذ سجل اليوم 99 جنيه مصري وهو السعر الحالي لتلك النوعية من الدواجن.

سجلت اليوم نوعية الدواجن البلدي سعر يقدر بنحو 110 جنيه مصري وهو السعر الساري في المزرعة أيضًا وكذلك سعر المحلات اليوم سجل نفس سعر لأمس وهو 118 جنيه مصري للكيلو جرام، ويتوقع ثبات تلك القيم السعرية أيضًا حتى يوم غد الأربعاء 18 من أكتوبر.