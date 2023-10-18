تردد قناة الجزيرة مباشر الجديد بجودة عالية HD على نايل سات وعرب سات لمتابعة الأخبار لحظة بلحظة

يرغب جميع محبي متابعة الأخبار العربية والمحلية التعرف على تردد قناة الجزيرة مباشر الجديد حيث تعتبر قناة الجزيرة من أشهر القنوات التي تقدم الاخبار على مدار 24 ساعة كذلك يمكن من خلالها مشاهدة أقوى البرامج، حيث يمكن الاستمتاع بشاشتها ذات الجودة العالية، ولها العديد من الميزات الأخرى التي تشتهر بها. ومن خلال موقع البديل يتم عرض تردد قناة الجزيرة مباشر لمعرفة كل جديد في أحداث اليوم.

تردد قناة الجزيرة مباشر الجديد بجودة عالية HD

في الآونة الأخيرة قناة الجزيرة من القنوات التي تتيح المشاهدة بجودة عالية وتقدم كافة البرامج الإخبارية المميزة التي يمكن من خلالها معرفة الأخبار العالمية على المحطات التلفزيونية المختلفة، كما تقدم محتوى هادفاً لجميع المشاهدين. ومن خلال السطور التالية نوضح تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة الجزيرة على نايل سات

قناة الجزيرة مباشر الجديد من القنوات المميزة التي يتم من خلالها مشاهدة أقوى البرامج، ومن أشهر الأقمار الصناعية التي يتم رفع القنوات عليها هو القمر الصناعي النايل سات. والجدير بالذكر أن هذه القناة لها نسخة على النايل سات، ويمكن الوصول إليها عبر التردد التالي:

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الجزيرة على هوت بيرد

التردد: 12111

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

عامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الجزيرة على سهيل سات

التردد: 11406

معدل الترميز: 27500

كذلك معدل الاستقطاب: عمودي

عامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الجزيرة على عرب سات