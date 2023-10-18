“رابط مباشر”..بالخطوات كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1445

تعتبر منصه مدرستي أحد أهم المنصات التعليمية الالكترونية الموجودة في المملكة العربية السعودية ويعرف عن المنصة تعاملها الجيد مع التعليم عن بعد أثناء الظروف الاستثنائية وبرز ذلك في الآونة الاخيرة، وتقدم المنصه مساعدة كبيرة لكافة الطلاب نظرا لامكانيتها المرتفعة حيث يمكن للطالب متابعة دروسه أثناء تواجده داخل المنزل.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1445

من أجل التسجيل عبر منصة مدرستي للاستفادةستفاده من الخدمات الكثيرة التي تقدمها المنصة يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب زيارة الموقع الرسمي لمنصة مدرستي عبر الانترنت وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل الدخول.

ثم قم بالضغط على كادر الطلاب.

في الخانه التي أمامك، قم بكتابة رقم الهوية الوطنية وتأكد من كتابتها بشكل صحيح في الخانة المخصصة لها.

ثم قم بكتابة رقم المرور الخاص بك بشكل صحيح وتأكد من كتابته في مكانه الصحيح.

ثم قم بكتابة رقم الإقامة بشكل صحيح وتاكد ايضا من كتابته في المكان المخصص له.

وأخيرا قم بالنقر على تسجيل الدخول.

الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة مدرستي

ونظرا لقيامها بتوفير العديد من التقنيات الحديثة في مجال التعليم وضعت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عدة شروط يجب توافرها من أجل نجاح التسجيل من خلال منصة مدرستي وجاءت الشروط كالتالي:

أن يمتلك الطالب الجنسية السعودية.

أن يقوم الطالب بتفعيل حسابه الشخصي عبر منصة مدرستي.

أن يكون الطالب قد قام مسبقا في التسجيل في منصة نون.

ان يكون الطالب قد قام بوضع جميع البيانات والمعلومات التي تخص المدرسة.

الخدمات المتاحة في منصة مدرستي

توجد العديد من الخدمات التعليمية التي تقوم منصة مدرستي بتوفيرها لكافة الطلاب من ضمنها ما يلي: