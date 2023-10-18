“هُنَا”.. استعلم بسهولة عبر موقع منحة التقاعد في الجزائر 2023-1445 “كيفية صرفها بالزيادة”

كشفت الجهات الحكومية الرسمية في الجزائر عن تفاصيل الحصول على منحة التقاعد في الجزائر، والتي تعتبر واحدة من أشكال الدعم المقدم لفئة من المواطنين في الدولة، وذلك بناءً على مجموعة من الشروط والضوابط المطلوبة بشكل مسبق، ومن خلال هذه السطور، نستعرض كيفية الاستعلام عن منحة التقاعد في الجزائر.

منحة التقاعد للمتقاعدين في الجزائر

وقد نوهت الجهات الرسمية في الحكومة الجزائرية، أن هناك ثلاثة حالات للتقاعد في الجزائر، وهي التقاعد المسبق عند بلوغ 50 عامًا للذكور و45 عامًا للإناث، بجانب إمكانية التقاعد دون شرط السن، حيث يمكن للعامل التقاعد بدون أن يصل للسن، وذلك من خلال توافر شرط أن يكون قد دفع اشتراكًا يصل حتى 32 عامًا على الأقل، أما الحالة الثالثة للتقاعد في الجزائر فهي التقاعد النسبي الذي يبدأ عند سن الـ50 للرجال وللإناث 45 عامًا، وقد أشارت إلى إمكانية الاستعلام عن منحة التقاعد بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة.

الاستعلام عن منحة التقاعد في الجزائر

يمكن الاستعلام عن منحة التقاعد في الجزائر بشكل إلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى منصة الاستعلام عن منحة التقاعد في الجزائر.