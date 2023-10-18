هو دا الخبر ولا مفيش.. بدء صرف علاوة جديدة بخلاف الـ 600 جنيه لأصحاب المعاشات + قرارات بارزة من الوزارة تدخل الفرحة لبيوت
صرف العلاوات الخمس
صرف العلاوات الخمس حيث في متنفس مهم لأصحاب المعاشات، ينتظرون بفارغ الصبر موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023. يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب على منحة الزيادة الاستثنائية، وهي خطوة تم اقتراحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة السابقة، كما يثير الكثيرون في جمهورية مصر العربية استفسارات حول موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات في عام 2023.
موعد صرف العلاوات الخمس
إن تلك العلاوات تعد من بين أكبر المكافآت المخصصة للموظفين في الهيئات الحكومية. من خلال موقعنا الإخباري موقع البديل، سنقدم معلومات حول توقيت صرف هذه العلاوات بالإضافة إلى مزيد من التفاصيل.
أعلنت الجهات الحكومية المختصة عن قرار حكومي مصري جديد يكشف عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. بدأت عملية صرف العلاوات في شهر سبتمبر من العام الماضي، ومن المقرر أن تتواصل هذه العملية على مدار عدة سنوات. ستكون العلاوة الثانية متاحة في مارس 2024، تليها العلاوة الثالثة في سبتمبر 2024، وأخيرًا العلاوة الرابعة في مارس 2025. هذا الجدول يتيح للمعاشين تخطيط مستقبلي دقيق لاستلامهم للمكافآت المخصصة لهم.
الفئات المستفيدة منها
ستشمل صرف العلاوات الخمس فئات معينة من المواطنين والمواطنات في مصر بناءً على مستوى معاشاتهم:
- الفئة الأولى تشمل الذين يتقاضون أقل من ألفي جنيه مصري كمعاش، وسيتم صرف العلاوات لهم في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي
- الفئة الثانية تشمل من يتقاضون معاشات تتراوح بين الألفين والثلاثة آلاف جنيه مصري، وسيحصلون على العلاوة في اليوم الواحد والعشرين من أكتوبر الحالي.
- الفئة الثالثة تتضمن الذين يتقاضون معاشات تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، وسيتم صرف العلاوات لهم في نهاية شهر أكتوبر الحالي في اليوم الاثنين الثامن والعشرين. هذه الترتيبات تهدف إلى دعم الأفراد بناءً على احتياجاتهم المالية المختلفة.