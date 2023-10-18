“برابط مباشر”.. كيفية حجز تذاكر مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

تقام مباراة قوية تجمع بين فريقي النصر وضمك في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023 2024 في إطار مباريات الجولة العاشرة، ويسعى النصر السعودي إلى تحقيق الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط للوصول إلى قمة الدوري لمواصلة مشوار الفريق نحو و تحقيق اللقب الذي غاب عنه في الموسم الماضي، الجدير بالذكر أن اخر مباريات الفريق كانت امام أبها السعودي وانتهى اللقاء بالتعادل بينهما فيما تمكن فريق ضمك من تحقيق فوز كبير وعريض على فريق الحزم بنتيجة 4 اهداف مقابل هدف.

موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في مساء يوم السبت المقبل الموافق ال 21 من شهر اكتوبر الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت المملكة كما المقرر أن تذاع مباراة عبر قناه SSC السعوديه الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري السعودي هذا الموسم كما يمكنك أيضا متابعه المباراة من خلال منصه شاهد VIP.

حجز تذاكر مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي

ويبحث المواطنون العاشقون لكرة القدم السعودية عن طريقة من أجل حجز تذاكر المباراة ويمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-