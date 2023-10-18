ساعتك هتتأخر 60 دقيقة موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023 رسمياً

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023، خلال تلك الفترة يتساءل المواطنين عن عودة العمل بالتوقيت الشتوى واخر موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث استغرقت فترة التوقيت الصيفي نحو 6 أشهر حسب ما كشفت الحكومة، لكي يتم تقسيم شهور العام إلى نصفين 6 أشهر التوقيت الصيفي و6 أشهر للتوقيت الشتوي، ويرجع ذلك القرار للحكومة التي تحدد أنسب وقت لتغيير الساعة سواء تقديمها 60 دقيقة وتأخيرها 60 دقيقة،تستهلك مصر في فصل الشئ الكثير من الطاقة الكهربائية لكن بعد عودة تطبيق التوقيت الصيفي الجديد بعد توقفه لعدة سنوات أصبح يوفر على الدولة الطاقة الكهربائية بقيمة مالية كبيرة، اليوم ننشر لحضراتكم عبر السطور التالية موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023

أخيراً وبشكل رسمي أعلنت الحكومة عن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 وموعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي، حيث أكدت الحكومة أن نهاية شهر أكتوبر الجاري تكون فترة انتهاء 6 أشهر المقرر للعمل بالتوقيت الصيفي وبناءاً على ذلك يتم تغيير التوقيت الأسبوع الأخيرة من شهر أكتوبر وتحديداً مساء يوم الخميس الموافق 26 من أكتوبر وهذا لأن اليوم التالي تكون عطلة الأسبوع الرسمية لجميع المصالح الحكومية وهذا يعد أنسب وقت لتعديل التوقيت.

متى ينتهي التوقيت الصيفي 2023

بعد أيام قليلة جداً سوف ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي واخر يوم للعمل بالتوقيت الصيفي للعام الجاري الخميس 26 من أكتوبر وسوف يتم تغيير الساعة في تمام الساعة 12 مساءً، وسوف تصبح الساعة الحادية عشر بدلاً من الثانية عشر، وفي تلك الحالة تكون عدد ساعات الليل أطول من عدد ساعات النهار، وكل ما عليكم هو ضبط الساعة لممارسة حياتك ومواعيدك بشكل صحيح ويمكن ضبط الساعة صباحاً لكي تكون الساعة 10 بدلاً من الساعة 11، ومن المقرر أن يستمر التوقيت الشتوي حتى شهر أبريل المقبل 2024.