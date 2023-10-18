انتشرت بشكل واسع زيادة الاهتمام من قبل المواطنين العراقيين في البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حيث أصبح الاهتمام بالبحث عن رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 منصة مظلتي هو التحدي الأساسي للكثير من المواطنين العراقيين، وخاصة للفئة ذات الدخل المحدود، في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يتقدم الآلاف بطلبات للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023، تجاوز عدد المواطنين المسجلين للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 200 ألف شخص.

رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 منصة مظلتي

نقدم لكم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي، يمكنك الحصول على قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 في أي وقت من اليوم، وتحميلها على جهازك الشخصي بعد إعلان الأسماء المشمولة بالرعاية بعد الانتهاء من أعمال البحث الميداني، من المتوقع أن يتم صرف الرعاية الاجتماعية قريبا في جميع المحافظات، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية للفئة الجديدة

في البداية، عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم النقر علي خانة قسم الخدمات الالكترونية.

ثم النقر علي خانة أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023.

ثم تحديد خانة الوجبة التاسعة.

ثم إدخال الاسم الرباعي ورقم الهوية في الخانات الصحيحة.

ثم النقر علي خانة “الاستعلام”.

سيتم تنزيل الملفات على جهازك.

ثم فتح الملف والبحث عن اسمك.

شروط القبول في أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أعلنت عن بعض الشروط التي يجب توفرها للاستعلام عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتشمل الشروط التالية