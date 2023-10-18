New.. رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 منصة مظلتي spa.gov.iq في عموم المحافظات
أسماء الرعاية الاجتماعية
انتشرت بشكل واسع زيادة الاهتمام من قبل المواطنين العراقيين في البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حيث أصبح الاهتمام بالبحث عن رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 منصة مظلتي هو التحدي الأساسي للكثير من المواطنين العراقيين، وخاصة للفئة ذات الدخل المحدود، في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يتقدم الآلاف بطلبات للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023، تجاوز عدد المواطنين المسجلين للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 200 ألف شخص.
رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 منصة مظلتي
نقدم لكم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي، يمكنك الحصول على قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 في أي وقت من اليوم، وتحميلها على جهازك الشخصي بعد إعلان الأسماء المشمولة بالرعاية بعد الانتهاء من أعمال البحث الميداني، من المتوقع أن يتم صرف الرعاية الاجتماعية قريبا في جميع المحافظات، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية للفئة الجديدة
- في البداية، عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- ثم النقر علي خانة قسم الخدمات الالكترونية.
- ثم النقر علي خانة أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023.
- ثم تحديد خانة الوجبة التاسعة.
- ثم إدخال الاسم الرباعي ورقم الهوية في الخانات الصحيحة.
- ثم النقر علي خانة “الاستعلام”.
- سيتم تنزيل الملفات على جهازك.
- ثم فتح الملف والبحث عن اسمك.
شروط القبول في أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أعلنت عن بعض الشروط التي يجب توفرها للاستعلام عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتشمل الشروط التالية
- أن لا يكون لدي المتقدم ممتلكات أو أصول عقارية.
- أن يكون المتقدم مسجلا مسبقا في وزارة الشؤون الاجتماعية.
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- أن يكون لدي المتقدم عائلة تتكون من أربعة أشخاص على الأقل.
- على المتقدم أن يكون في سن 18 عامًا على الأقل ولا يتجاوز سن 60 للرجال، وبين 15 و55 سنة للسيدات.