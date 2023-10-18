سجل برقمك القومي منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه 2023 وشروط التسجيل المطلوبة ورابط التسجيل

منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه 2023، يهتم الكثير من المواطنين بالحصول رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي حصل عليها ملايين المصريين خلال فترة جائحة كورونا بتوجيهات رسمية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحة العمالة الغير منتظمة واحدة من أهم وسائل الدعم الاستثنائي التي كانت تقدمها الحكومة للمواطنين لتخفيف عبء الحياة عليهم في أزمة كورونا، واليوم ننشر لكم حقيقة ما يتم تداوله عن منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه 2023

منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه 2023

تتزايد معدلات البحث عن منحة العمالة الغير منتظمة رغم نفي وزارة القوى العاملة أي منحة جديدة للعمالة الغير منتظمة، ورغم ذلك تتوالى عمليات البحث عن المنحة وهذا ما يجعل وسائل النصب تكون أكثر انتشاراً لاستغلال المواطنين في تلك الظروف، حيث قامت وزارة القوى العاملة بتحذير المواطنين من المكالمات الهاتفية الزائفة التي تدعي أنها من وزارة القوى العاملة للحصول على بعض البيانات الشخصية، ولذلك عليكم توخي الحذر الشديد من أساليب النصب المنتشرة وعندما يكون هناك أي خبر جديد سوف تحصلون عليه من المصادر الرسمية وزارة القوى العاملة أو يتم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء وغير ذلك يكون شائعات لا أساس لها من الصحة.

رابط التسجيل على منحة العملة الغير منتظمة

قد تتم عملية التسجيل حالة فتح باب التقديم إلكترونياً وكل ما عليكم اتباع الخطوات التالية

أولاً الضغط على هذا الرابط وزارة القوى العاملة.

ثم اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

إدخال الرقم القومي.

الضغط على التالي.

ملئ استمارة التسجيل.

حدد المحافظة.

رقم الجوال.

الحالة الاجتماعية.

الوظيفة إن وجد.

ثم الضغط على حفظ.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه