يعتبر الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 عبر منصة مظلتي أحد الأمور الهامة التي يقوم بها مواطنو العراق على الإنترنت وعبر منصات التواصل الاجتماعي بصفة عامة، ويأتي ذلك نظرًا لأهمية برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق بالنسبة لهم ورغبتهم في الانضمام إليه للتخفيف من الظروف الصعبة التي يواجهونها فيما يتعلق بالمعيشة والاقتصاد في البلاد، وسوف نتناول معكم كافة التفاصيل وشروط الانضمام للرعاية الاجتماعية ومميزاتها، تابعونا.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 عبر منصة مظلتي

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 عبر منصة مظلتي من خلال موقعين؛ الأول هو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، والثاني هو موقع مظلتي الرسمي والبوابة التابعة للوزارة أيضًا، في العراق في عام 2023، توفر كل من المواقع الإلكترونية العديد من الخدمات التي تساعد على توفير الوقت والجهد للجميع، يمكن للأفراد الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

ثم النقر علي خانة “استعلام الرعاية الاجتماعية”.

ثم كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من الموقع.

لضمان استمرارية المعلومات، يجب تحقق من صحة البيانات المدونة.

ثم النقر علي خانة “الاستعلام” الذي عادة ما يوجد في نهاية الصفحة يتم ممارسة الضغط.

ستظهر جميع النتائج والتقارير المتعلقة بالرعاية الاجتماعية على الشاشة.

تحقق منها وتأكد ما إذا كان اسمك موجودا فيها أم لا.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية

للانضمام إلى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب تحقيق العديد من الشروط التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتضمن ما يلي

يتطلب أن يكون لدى المتقدم عراقي الجنسية.

يشترط أن لا يكون المتقدم لديه أي أموال أو ممتلكات.

للانضمام للبرنامج، يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة.

بالنسبة للرجال ، يتم بدء العمل من سن 18 سنة ويستمر حتى سن 60 سنة.

تبدأ سن النساء من 15 عامًا وتستمر حتى 55 عامًا.

مميزات برنامج الرعاية الاجتماعية

يقدم برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق العديد من الفوائد، ومن بينها المبلغ المالي الشهري الذي يمنح للمستفيدين لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات المعيشية والاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، يتلقى المواطنون الدعم من الحكومة العراقية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جميع القطاعات بشكل عام.