مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية لكرة اليد الآن قناة beIN Sports 8 “تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024”

ستنطلق بعد لحظات مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية في تصفيات آسيا لكرة اليد التي تستضيفها الإمارات. تعد هذه المباراة الافتتاحية للجولة الأولى وستقام في صالة ملعب الدحيل المخصصة لكرة اليد. يهدف الفريقان إلى تحقيق الفوز وتأمين مركز في أولمبياد باريس 2024.

مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية لكرة اليد

سيتم لعب المباراة يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 في صالة الدحيل. ستختلف ساعة بدء المباراة بناءً على الموقع الجغرافي، حيث ستكون الساعة 11:00 صباحًا في المملكة العربية السعودية ومصر، والساعة 12:00 ظهرًا في الإمارات والساعة 11:00 صباحًا في قطر.

مشاهدة مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية بث مباشر

ستنقل مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية عبر قناة بي إن سبورت 8 HD (beIN Sports 8 HD)، حيث تحصلت بي إن سبورت الرياضية على حقوق البث الحصري للتصفيات. يمكنك مشاهدة المباراة بث مباشر عبر تطبيق تود أو بين كونكت. لضبط الترددات، يمكنك الاطلاع على التفاصيل التالية:

قناة البث: بي إن سبورت 8 HD

التردد: 11585 ميجا هرتز

استقطاب الموجة: عامودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة البث: DVB-S2 8PSK

لا تفوت فرصة مشاهدة هذه المباراة المهمة ودعم المنتخب الإماراتي في مسعاه للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.