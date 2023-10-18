الكثير من المواطنين في العراق يبحثون عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، حيث أعلنت الوزارة أنه سيتم إغلاق باب التسجيل في تطوع وزارة الدفاع يوم الخميس المقبل، الموافق 21 سبتمبر 2023، وتم تفعيله منذ يوم الجمعة الماضي، الموافق 15 سبتمبر 2023، وسوف نتناول معكم اليوم رابط وخطوات الاستعلام وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

بعد أن قام الكثير من المواطنين بالبحث عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، تم الإعلان عن خطة لاستخراج أسماء المقبولين في وزارة الدفاع كجنود من خلال الموقع الرسمي المخصص للوزارة على مختلف المنصات الإلكترونية، بمجرد إعلانها رسميًا بعد فرز جميع الطلبات المقدمة التي وصلت حتى الآن إلى حوالي 150 ألف طلب، أعلنت الوزارة أنه بإمكان جميع المواطنين التسجيل حتى الخميس المقبل، عن طريق اتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول علي الموقع volmod.ur.gov.iq، ثم تسجيل الدخول.

ثم إدخال البيانات المطلوبة في الاستمارة.

ثم إدخال جميع البيانات بدقة وصحة.

ثم النقر علي خانة إرسال.

ستتلقى رسالة نصية أو بريد إلكتروني يؤكد استلام طلب التطوع الخاص بك.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الدفاع بصفة جندي

صرحت وزارة الدفاع العراقية عن متطلبات التقدم للوظائف في الوزارة وبوصفها جندي، وتتضمن الشروط التالية

يجب أن يتراوح وزن المتقدم بين 60 إلى 90 كيلو.

يجب أن يتراوح طول المتقدم بين 165 سم و190 سم.

أن يكون المتقدم بصحة جيدة من الناحية البدنية وأن يكون خاليًا من أي أمراض مستمرة.

يجب أن يحصل المتقدم على موافقة ولي الأمر.

يجب أن يكون المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

أن لا يكون علي المتقدم أي قضية جنائية.

يجب أن يجيد المتقدم الكتابة والقراءة بالعربية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الإعدادية أو مستوى تعليمي مماثل.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

لكي يتم قبول المتقدم، يجب أن يكون مولود في عام 2000 أو بعده.

بالإمكان للراغبين بالتقدم للوظائف أن يقوموا بذلك عن طريق الدخول علي رابط التسجيل، ثم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام حسابهم في منصة النفاذ الوطني الموحد.

مراحل اختيار المتقدمين للتطوع

تتضمن عملية تطوع المرشحين للانضمام إلى الجيش العراقي بصفة جندي مجموعة من الخطوات والمراحل التي يجب عليهم اجتيازها