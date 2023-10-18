الآن ظهرت.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 ملفات pdf عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 يبحث عنها الكثير في العراق، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رصد وتحديد أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية لعام 2023، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لدعم الأسر العراقية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وسنوضح لكم كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

قبل أن نستعرض كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، إن الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية تهدف إلى دعم الأسر العراقية من خلال تقديم مساعدات مالية لهم، ومن المتوقع أن تستفيد منها نصف مليون أسرة عراقية بما يزيد عن مليوني فرد.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أول خطوة للاستعلام عن اسمائك في الوجبة التاسعة هي الدخول إلى منصة مظلتي الاجتماعية الرسمية، ويمكنك القيام بذلك عبر الرابط التالي: منصة مظلتي.

بمجرد دخولك إلى المنصة، ستجد ايقونة “الخدمات الاجتماعية” على الصفحة الرئيسية، قم بالنقر عليها.

بعد الدخول إلى قسم الخدمات الاجتماعية، ستجد قائمة تحتوي على عدة خيارات، اختر “أسماء المشمولين بالرعاية”.

عند الوصول إلى صفحة أسماء المشمولين، ستحتاج إلى تحديد رقم الوجبة ورقم الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

بعد تحديد الأرقام الصحيحة، اضغط على زر “الاستعلام” للحصول على المعلومات المطلوبة.

ستظهر قائمة بصيغة PDF تحتوي على أسماء المشمولين في الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة، وقم بالانتظار حتى اكتمال التحميل.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية أكد أن هناك خطة لنزول أسماء جديدة في الوجبة التاسعة، وذلك نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لذا، يجب على الأشخاص الذين لم تظهر أسماؤهم في الدفعة الحالية متابعة المستجدات.

إن الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية تعد خطوة هامة نحو دعم الأسر العراقية في هذه الأوقات الصعبة، ويمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بسهولة عبر منصة مظلتي الاجتماعية ومتابعة أحدث التطورات في هذا الصدد.