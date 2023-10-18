متخليش حد يضحك عليك حقيقة صرف 100 جنيه على بطاقة التموين نوفمبر القادم 2023 التموين توضح التفاصيل

حقيقة صرف 100 جنيه على بطاقة التموين نوفمبر القادم 2023، زادت استفسارات المواطنين في الفترة الأخيرة بشكل كبير للغاية، حيث يود المواطنين معرفة ما قيمة حصتهم التموينية الجديدة، وهذا لأن الأخبار عن زيادة الدعم التمويني مازالت مستمرة ولن تتوقف لحظة واحدة، يحصل المواطنين على سلع غذائية أساسية كل شهر من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن والجبن وغيرها الكيس.

كما يحصل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على العديد من السلع وفارق نقاط الخبز، وتلك النقاط تتوفر في بطاقة التموين حالة عدم صرف الخبز بشكل يومي فيتم إسقاط فارق الخبز ويتحول إلى دعم سلع ومنتجات يحصل عليها المواطنين مطلع كل شهر في نفس موعد صرف المقررات التموينية وقبل منتصف الشهر، اليوم ننشر لحضراتكم حقيقة صرف 100 جنيه على بطاقة التموين نوفمبر القادم 2023 .

حقيقة صرف 100 جنيه على بطاقة التموين نوفمبر القادم 2023

تحاول وزارة التموين والتجارة الداخلية التي يشغلها علي المصيلحي أن توفر أكبر قدر من السلع التموينية داخل منافذ الصرف المخصصة لتلبية احتياجات المواطنين، وأن تكون المقررات التموينية متوفرة بكميات كبيرة، وأشارت التموين أن هناك حصة كبير من المنتجات تكفي احتياجات المواطنين حتى ستة أشهر قادمة مع استمرار عجلة الإنتاج، لكن فيما يتعلن بزيادة الدعم التمويني 100 جنيه مجرد شائعات تم نفيها أكثر من مرة، ومنذ عدة أشهر والأخبار عن 100 جنيه لن تتوقف ورغم نفي وزارة التموين لتلك الأخبار إلا أن المواطنين بحاجة مستمرة للتوضيح ومن خلال موقعنا نؤكد لكم لا يوجد أي زيادة في مقررات تموين نوفمبر المقبل 2023.

قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة