هنا الآن رابط تسجيل التكميلي للثانوية العامة الأردنية exams. moe.gov.jo لامتحان الدورة التكميلية الثانية 2023

يبحث العديد من الطلاب والطالبات عن رابط تسجيل التكميلي للثانوية العامة الأردنية لامتحان الدورة التكميلية الثانية حيث يرغب الكثير من الطلاب والطالبات في تحقيق أهدافهم خاصة في الارتقاء بالتعليم، والوصول إلى أعلى المراتب، والحصول على أعلى الشهادات في المراحل التعليمية، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن بدء التسجيل للامتحانات التكميلية، للعام الدراسي 2023/ 2024 مما دفع الطلاب لمعرفة رابط التسجيل. في الامتحان التكميلي 2023 المتعلق بالمرحلة الثانوية الأردنية؛ وذلك لإتاحة الفرصة للطلبة لأداء الامتحان مرة أخرى، بعد رسوبهم في المرة الأولى. ولذلك سنتعرف على تفاصيل رابط التسجيل التكميلي داخل دولة الأردن.

رابط التسجيل التكميلي 2023 الدورة الثانية التكميلة

يريد عدد كبير من الطلاب والطالبات لمعرفة الرابط الخاص بالتسجيل التكميلي. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم في الأردن تتيح الفرصة لطلبتها لأداء الامتحان التكميلي والسير على طريق التفوق وإكمال المرحلة الثانوية بأمان ودون أي عوائق. سنتعرف على رابط التسجيل في الموقع. خطوات:

الدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

أن يقوم الطالب باختيار خانة الاختبارات، ثم الضغط على التسجيل في البرنامج التكميلي.

كذلك يقوم الطالب بكتابة جميع البيانات المطلوبة سواء كانت رقم المقعد، رقم بطاقة الطالب، رقم الهاتف، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، وعليه اختيار المواد التي يجب عليه إعادتها.

ثم قم بالضغط على كلمة تسجيل وبذلك تكون قد قمت بالتسجيل في البرنامج التكميلي بكل سهولة ويسر للعام الحالي 2023م.

شروط التسجيل في التكميلي 2023 لدى الأردن

في البداية بعد بعد التأكد والتسجيل في التكميلي يمكننا الرجوع إلى كل ما يتعلق بالشروط اللازمة للتسجيل، حيث أن هناك مجموعة من الشروط التي تتطلب استكمال امتحانات الثانوية العامة وهي: