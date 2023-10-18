يبحث العديد من المواطنين في العراق عن رابط موقع وزارة الدفاع العراقية أسماء المقبولين بصفة جندي 2023 في وزارة الدفاع العراقية، حيث أعلنت الوزارة أنه سيتم الكشف عن تلك الأسماء خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم إغلاق باب التسجيل في الخميس المقبل، الذي يوافق 21 سبتمبر 2023، حيث تم فتحه في الجمعة الماضية، التي توافقت مع 15 سبتمبر 2023، وصلت عدد طلبات التسجيل المقدمة من المواطنين العراقيين إلى أكثر من 150 ألف طلب، وتعد وزارة الدفاع واحدة من الوزارات الأكثر أهمية وتمتع بموقع مرموق في البلاد.

موقع وزارة الدفاع العراقية أسماء المقبولين بصفة جندي 2023

قام العديد من المواطنين العراقيين بالبحث عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية، أعلنت الوزارة أنه يمكن الحصول على النتائج فور إعلانها من خلال موقعها الرسمي على العديد من المواقع الإلكترونية، وقامت بالإعلان عن 23 وظيفة شاغرة لحملة درجة البكالوريوس في صفة جندي للعمل في عدة مجالات مثل المجالات الهندسية والتقنية والقانونية والمالية والإدارية، ويتطلب التقدم للوظائف اتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول على موقع volmod.ur.gov.iq، ثم تسجيل الدخول.

ثم إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في الاستمارة.

ثم إدخال جميع البيانات في الخانات المخصصة لها بدقة.

ثم النقر علي خانة إرسال.

سوف يتم إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني تأكيدًا على استلام طلب التطوع الخاص بك.

شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع بصفة جندي

أصدرت وزارة الدفاع العراقية إعلانا بشأن متطلبات التقدم لشواغل وظائف وزارة الدفاع برتبة جندي، والتي تكون على النحو التالي

أن لا يكون المتقدم قد صدر عليه حكم في أي قضية جنائية.

أن يكون وزن المتقدم بين 60 إلى 90 كيلو.

أن يكون طول المتقدم بين 165 سم و190 سم.

عند تقديم الطلب ، يجب الحصول على موافقة ولي الأمر.

يجب أن يكون المتقدم لائق صحيا وبدنيا، وأن لا يعاني من أي أمراض مزمنة.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

يجب أن يجيد المتقدم الكتابة والقراءة بالعربية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الإعدادية أو مؤهلاً مماثلاً.

أن يكون المتقدم من مواليد 2000 وما بعده.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

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