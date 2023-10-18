جميع العاملين في الدولة بمختلف القطاعات ينتظرون بفارغ الصبر صرف رواتبهم لشهر أكتوبر 2023، خاصة مع اقتراب نهاية هذا الشهر، وقد أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، وسوف نتناول معكم اليوم موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر ومتأخرات مستحقات العاملين للموظفين في الجهات والهيئات والوزارات التابعة لوزارة المالية، يرجي متابعتنا.

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

في الـ 23 من أكتوبر 2023، أول يوم في بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر.

في الـ26 من أكتوبر 2023 سوف يكون ثاني يوم صرف رواتب شهر أكتوبر.

في الـ 27 من أكتوبر 2023، سكون ثالث يوم لصرف مرتبات شهر أكتوبر .

في الـ 28 من أكتوبر 2023، سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر وهو اليوم الرابع من الشهر.

في الـ29 من أكتوبر 2023، سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر وهو خامس أيام الصرف.

جدول زيادة المرتبات الجديد

تمت الموافقة من مجلس النواب على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الاستثنائية على أجور العاملين في القطاعات الحكومية، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من شهر أكتوبر الحالي، يجب الإشارة إلى أن تكلفة الحزمة الجديدة للزيادات تبلغ حوالي 60 مليار جنيه، للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين، قررت زيادة المرتبات بمقدار 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وفيما يلي جدول الزيادة الجديد للمرتبات

الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها 11 ألف جنيه.

الدرجة العالية وما يعادلها 9000 جنيه

درجة المدير العام وما يعادلها 7500 جنيه

الدرجة الأولى وما يعادلها 7000 جنيه

الدرجة الثانية وما يعادلها 6000 جنيه

الدرجة الثالثة وما يعادلها 5500 جنيه

الدرجة الرابعة وما يعادلها 5000 جنيه

الدرجة الخامسة وما يعادلها 4500 جنيه

الدرجة السادسة وما يعادلها 4000 جنيه

ستتم صرف مرتبات شهر نوفمبر المقبل ابتداء من 23 نوفمبر 2023، وستدفع المستحقات المتأخرة في الأيام 8 و 9 و 12 من نفس الشهر، وستبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر في 24 ديسمبر المقبل، وستكون المستحقات المتأخرة في الأيام 7 و 10 و 11 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

تم نشر إعلان من قبل وزارة المالية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، يعلن عن موعد بدء صرف رواتب شهر أكتوبر، وموعد صرف التأخيرات المستحقة للعاملين لمدة ثلاثة أيام من نفس الشهر، سيتم بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الاثنين القادم الموافق 23 أكتوبر 2023، سيتم أيضًا صرف متأخرات المستحقات للعاملين في 8 و9 و10 أكتوبر، تنصح وزارة المالية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وتشدد على أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء صرف المرتبات لجميع الجهات الإدارية.