جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث في العراق ببيان من وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان لها يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، عن جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث للعام الدراسي2023، وبحسب البيان، فإن الامتحانات ستبدأ يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2023 وتستمر حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث

ويتضمن جدول الامتحانات المواد التالية، وسنقدم لكم صورة جدول الامتحانات للصف السادس الاعدادي في العراق الدور الثالث أدناه.

التربية الإسلامية واللغة العربية

اللغة الانكليزية

الرياضيات

الاجتماعيات

الإنسان وصحته

الكيمياء

الفيزياء

اللغة الفرنسية

وتبدأ الامتحانات الساعة الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق، ويأتي الإعلان عن جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث بعد تأخر نتائج الدور الثاني، حيث أعلنت وزارة التربية في وقت سابق عن بدء تصحيح أوراق الامتحانات في 2 أغسطس 2023، وتم الإعلان عن النتائج في منتصف أكتوبر 2023.

وتعد امتحانات الصف السادس الاعدادي من أهم الامتحانات في العراق، حيث أنها تحدد مستقبل الطلاب في التعليم العالي والالتحاق بالجامعات، ولذلك، يستعد الطلاب لهذه الامتحانات بعناية من خلال الدراسة والمراجعة المستمرة.

نصائح للطلاب المقبلين على امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث

فيما يلي بعض النصائح للطلاب المقبلين على امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث: