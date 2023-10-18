Now.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عبر منصة مظلتي والرعاية الأجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2023 وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وبحسب ما أعلنته الوزارة فقد بلغ عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية في هذه الوجبة 1.2 مليون أسرة، بإجمالي 5.7 مليون فرد، وتشمل الرعاية الاجتماعية تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

يتساءل الكثير من الأشخاص عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 حيث أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في وقت سابق عن زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية وذلك بعد إجراء مباحثات مع وزيرة المالية حول آلية تأمين مبلغ الزيادة.

وأوضح الوزير أن الزيادة ستكون على الموازنة العامة للعام 2023 بسبب عدم وجود تخصيصات كافية مع عدم وجود موازنة تشغيلية لعام 2022.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يأتي الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، يشترط للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

أن يكون المتقدم مقيما دائما في العراق.

أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عامًا للرجال وما بين 15 و55 عاما للنساء.

أن يكون المتقدم من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

الأثر الاجتماعي لبرنامج الرعاية الاجتماعية

يُعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الاجتماعية في العراق، حيث يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، ويوفر الحماية الاجتماعية لهذه الأسر.

وبحسب دراسة حديثة أجرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن برنامج الرعاية الاجتماعية ساهم في خفض نسبة الفقر في العراق من 20% إلى 15%.

كما ساهم البرنامج في تحسين مؤشرات التعليم والصحة لدى الأسر المستفيدة، حيث انخفضت نسبة الأمية بين الأطفال المستفيدين من 20% إلى 15%، وارتفعت نسبة التغطية الصحية بين الأسر المستفيدة من 70% إلى 80%.

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المهمة في العراق، حيث يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وبهذا نكون قد وضحنا لكم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية وبعض التفاصيل الأخرى، نتمنى أن تكونوا قد استفدتوا من هذا المقال.