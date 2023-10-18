تحديث.. تردد قناة ماجستيك الجديد Majestic Cinema 2023 الفراشة على النايل سات وعرب سات

تعد قناة ماجستيك واحدة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام المميزة من مختلف التصنيفات بما في ذلك الأكشن والكوميديا والدراما والرعب والخيال العلمي، في سنة 2023 أعلنت قناة ماجستيك عن تغيير ترددها على القمر الصناعي نايل سات وذلك بهدف تحسين جودة البث وزيادة نطاق التغطية.

تردد قناة ماجستيك الجديد 2023

بعد إعلان قناة ماجستيك عن تغيير ترددها بدأ الكثير من الأشخاص يتساءلون عن تردد قناة ماجستيك الجديد 2023 وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

كيفية ضبط تردد قناة ماجستيك على جهاز الاستقبال

اضغط على زر “Menu” أو “الإعدادات” على جهاز التحكم عن بعد.

انتقل إلى قائمة “البحث عن القنوات” أو “الضبط اليدوي”.

أدخل التردد الجديد لقناة ماجستيك في الحقول المخصصة.

اضغط على زر “بحث” أو “بدء” لبدء البحث عن القناة.

مميزات قناة ماجستيك

تتميز قناة ماجستيك بمجموعة من المزايا التي جعلتها من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية ومن هذه المزايا:

جودة البث العالية: تعتمد قناة ماجستيك على أحدث التقنيات في مجال البث التلفزيوني، مما يوفر للمشاهدين تجربة مشاهدة مميزة، حيث تتميز الصورة بالوضوح والدقة والصوت بالجودة العالية.

التنوع في الأفلام المعروضة: تعرض قناة ماجستيك مجموعة متنوعة من الأفلام، بما في ذلك الأفلام الحديثة والقديمة والأفلام من مختلف التصنيفات مثل الأكشن والكوميديا والدراما والرعب والخيال العلمي، كما تحرص القناة على عرض الأفلام التي حازت على إعجاب المشاهدين والنقاد.

سهولة ضبط التردد: يتميز تردد قناة ماجستيك بسهولة ضبطه، حيث يمكن ضبطه يدويا من خلال جهاز الاستقبال، كما تتوفر قناة ماجستيك أيضا على العديد من المنصات الإلكترونية مما يسهل على المشاهدين متابعتها.

ونتيجة لهذه المزايا أصبحت قناة ماجستيك من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية حيث تحظى بمتابعة ملايين المشاهدين حول العالم.

برامج قناة ماجستيك

تعرض قناة ماجستيك مجموعة متنوعة من البرامج بما في ذلك: