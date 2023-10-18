هناك العديد من عشاق ومحبي الرياضة وخاصة كرة القدم يبحثون عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 علي نايل سات وعرب سات، والتي تعتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية، فهي تعتبر واحدة من القنوات الأكثر شهرة في العالم العربي وتقدم مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية الهامة، وما يميزها هو أنها تقوم بنشر محتواها مجانا، بحيث يمكن للأفراد الاستمتاع بالأحداث الرياضية عليها دون الحاجة إلى الاشتراك في أية خدمات شهرية، بالإضافة إلى تقديم العديد من البطولات الرياضية في ألعاب أخري.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 علي نايل سات وعرب سات

يمكنك استقبال تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 علي نايل سات وعرب سات من خلال إدخال المعلومات التالية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12091.

اسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 علي نايل سات بجودة SD

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12226.

اسم القناة: أبوظبي الرياضية 2.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 علي عرب سات

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

التردد 11804.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 علي ياه سات HD

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12054.

القمر الصناعي: YahSat A1.

اسم القناة: AD Sports HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 على ياه سات SD

معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

معدل الترميز: 3000.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11938.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 على هوت بيرد

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 3000.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11747.

اسم القناة: AD Sports.

طريقة ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية علي جهاز الاستقبال

إذا كنت ترغب في مشاهدة قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة Ad Sport Hd 2023 الآن، يمكنك ذلك بسهولة عبر استقبالها على النايل سات وعرب سات، للقيام بذلك، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية بالترتيب الصحيح.