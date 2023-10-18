رابط استعلام نتيجة امتحان مسابقة 30 الف معلم 2023 جميع المحافظات jobs.caoa.gov.eg

رابط استعلام نتيجة امتحان مسابقة 30 الف معلم 2023، يبحث عدد كبير من المعلمين عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نتائج المسابقة، وذلك استعداداً لبدء التعيينات والتي تسعى إليها الوزارة لتعيين ما يقرب من 30 ألف معلم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة امتحان مسابقة 30 الف معلم 2023.

رابط استعلام نتيجة امتحان مسابقة 30 الف معلم 2023

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن نتيجة امتحان مسابقة 30 الف معلم 2023، والذي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا .

ادخل الرقم القومي الخاص بالمتقدم .

ادخل رقم التقديم في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على زر استعلام.

خلال دقائق سوف تظهر أمامك نتيجة المتسايق.

الأوراق المطلوبة من المتقدمين في مسابقة الـ 30 الف معلم

حيث صرح الدكتور” صالح الشيخ” الذي يشغل منصب مدير جهاز التنظيم والادارة أن نتائج امتحان مسابقة الـ 30 الف معلم أصبحت متاحة أمام المتسابقين من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم تيسيراً على المعلمين ، وأشار “الشيخ” أنه يجب على الفائزين في المسابقة تحضير الأوراق الآتية: