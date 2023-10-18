تحميل pdf أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية عبر الموقع الرسمي للوزارة 2023

يرغب العديد من المتقدمين لوزارة الدفاع في دول. العراق التعرف على أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية عن طريق الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة حيث تعتبر اسماء المقبولين كجنود في وزارة الدفاع العراقية 2023 وقد تم اختيارهم بناء على كفاءاتهم ومهاراتهم الاستثنائية. وهذه فرصة رائعة للانضمام إلى صفوف الجيش العراقي وسوف تنتظرهم تدريبات مكثفة وتحديات قوية، حيث سوف يكتسبون مهارات اللازمة للدفاع عن الوطن العراقي وحماية أمنه واستقراره ونعلم أنهم سوف يكونون فخراً لعائلاتكم وللشعب العراقي في وزارة الدفاع العراقية.

تحميل pdf أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية 2023

صرحت الوقت الحالي وزارة الدفاع العراقية أسماء المقبولين كجنود لعام 2023. ونبارك اليوم عبر موقع البديل لجميع المرشحين الناجحين الذين تمكنوا من اجتياز جميع المراحل اللازمة واستيفاء الشروط المطلوبة للتسجيل. لدينا ثقة كاملة بقدراتك واختيارك كجندي سيكون له أثر إيجابي كبير على القوات المسلحة العراقية. ندعوكم جميعا للانضمام إلى صفوفنا وتقديم أفضل ما لديكم في خدمة وطننا العزيز. وسنعمل معًا على تعزيز الأمن والاستقرار والتقدم في العراق. نهنئكم من قلوبنا بنجاحكم ونتطلع إلى لقائكم قريباً في كلية التدريب العسكري لتبدأوا مشواركم الوطني المثمر. حظا سعيداً ونجاحاً كبيراً في مهمتك القادمة.

ما هي شروط القبول كجندي في وزارة الدفاع العراقية 2023

للحصول على صفة جندي في وزارة الدفاع العراقية عام 2023 هناك بعض الشروط التي يجب توفرها:

يشترط أن يكون حاصلاً على الجنسية العراقية.

يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل.

يجب أن يتراوح العمر بين 18 و 30 سنة.

يجب أن يكون المرشح بصحة جيدة.

أن يتمتع باللياقة البدنية المناسبة.

لنجاح في تلك الاختبارات القبول والتدريب المرتبط بها.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان توافر الكفاءات المناسبة وضمان الأمن والاستقرار في الجيش العراقي.

رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية

في البداية للاستعلام عن اسماء المقبولين كجنود في وزارة الدفاع العراقية لعام 2023 يمكنكم اتباع الخطوات التالية: