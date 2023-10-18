مباراة البحرين وكازاخستان لكرة اليد الآن تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 “الدور التمهيدي”

ستنطلق بعد لحظات مباراة البحرين وكازاخستان مباشر الآن في تصفيات آسيا لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. يتنافس منتخب البحرين في المجموعة الثانية بجانب كازاخستان واليابان والكويت وإيران في مسعى للتأهل إلى الألعاب الأولمبية المقبلة. ستقام المباراة الأولى للمنتخب البحريني في الجولة الأولى أمام كازاخستان في صالة الدحيل لكرة اليد. دعنا نتعرف الآن على موعد هذه المباراة المهمة والحاسمة في طريق التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة البحرين وكازاخستان لكرة اليد

تقام مباراة البحرين وكازاخستان لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد آسيا في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، وستقام في صالة الدحيل لكرة اليد. وفيما يلي مواعيد المباراة في بعض الدول العربية الأخرى:

مصر وسوريا والعراق: الساعة 13:00 ظهرًا.

الإمارات وعمان: الساعة 02:00 ظهرًا.

تونس والجزائر والمغرب: الساعة 11:00 صباحًا.

ليبيا والسودان: الساعة 12:00 ظهرًا.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وكازاخستان

ستتولى مجموعة قنوات beIN Sports القطرية نقل مباراة البحرين وكازاخستان، وتحديدًا قناة beIN Sports 8 ستكون القناة المخصصة لبث المباراة عبر شاشاتها. بالنسبة لتردد قناة beIN Sports 8، يمكنكم استخدام التردد التالي:

القناة الناقلة التردد (ميجا هرتز) استقطاب الموجة معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة البث معدل تردد الموجة بي إن سبورت 8 11585 عامودي 27500 2/3 DVB-S2 8PSK يوتلسات 11013 أفقي 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

مشاهدة مباراة البحرين وكازاخستان بث مباشر

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة البحرين وكازاخستان لكرة اليد عبر الإنترنت باستخدام عدة طرق، ومن بينها:

بث مباشر على قناة الاتحاد القطري لكرة اليد على YouTube. beIN Connect. تطبيق تود.

كازخستان – البحرين الدور التمهيدي | التصفيات الآسيوية | اليوم الأول

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