إن الجامعات العراقية تعتبر واحدة من بين أبرز الجامعات التي يسعى العديد من الطلاب إلى الالتحاق بها لكي يعملوا على تطوير مصدر مهم للتعليم العالي والتقدم المهني، في يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية عن إتاحة رابط التقديم علي الجامعات العراقية 2023 عبر موقع وزارة التعليم العالي والشروط المطلوبة حيث يمكن للطلاب تقديم طلباتهم عبر الرابط المتاح، والتقديم سيستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر 2023.

رابط التقديم علي الجامعات العراقية 2023 عبر موقع وزارة التعليم العالي

الكثير من المواطنين يريدون معرفة رابط التقديم علي الجامعات العراقية 2023 عبر موقع وزارة التعليم العالي والشروط المطلوبة، ونتيجة لذلك، أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية أنه من المتوقع أن يتم التقديم على الجامعات العراقية باتباع مجموعة من الخطوات الهامة، تسعى هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية تسجيل المواطنين في الجامعات العراقية، مع التركيز على التحول الرقمي الذي تشهده وزارة التعليم العراقية، ونوضحها لكم كالتالي

في البداية، يجب عليك الدخول علي رابط الاستمارة المستخدمة لتقديم طلبات القبول في الجامعات العراقية.

ثم كتابة البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج التقديم.

ثم تحديد الجامعة المراد التقديم إليها.

ثم تحديد التخصص الذي يهم الطالب.

ثم التأكد من المعلومات التي تم إدخالها.

ثم النقر علي خانة إرسال الطلب.

شروط التقديم علي الجامعات العراقية 2023

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متطلبات وشروط القبول الموحدة في الجامعات العراقية، وتلك الشروط هي كالتالي