here.. رابط التقديم علي الجامعات العراقية 2023 عبر موقع وزارة التعليم العالي والشروط المطلوبة
التقديم علي الجامعات العراقية
إن الجامعات العراقية تعتبر واحدة من بين أبرز الجامعات التي يسعى العديد من الطلاب إلى الالتحاق بها لكي يعملوا على تطوير مصدر مهم للتعليم العالي والتقدم المهني، في يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية عن إتاحة رابط التقديم علي الجامعات العراقية 2023 عبر موقع وزارة التعليم العالي والشروط المطلوبة حيث يمكن للطلاب تقديم طلباتهم عبر الرابط المتاح، والتقديم سيستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر 2023.
رابط التقديم علي الجامعات العراقية 2023 عبر موقع وزارة التعليم العالي
الكثير من المواطنين يريدون معرفة رابط التقديم علي الجامعات العراقية 2023 عبر موقع وزارة التعليم العالي والشروط المطلوبة، ونتيجة لذلك، أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية أنه من المتوقع أن يتم التقديم على الجامعات العراقية باتباع مجموعة من الخطوات الهامة، تسعى هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية تسجيل المواطنين في الجامعات العراقية، مع التركيز على التحول الرقمي الذي تشهده وزارة التعليم العراقية، ونوضحها لكم كالتالي
- في البداية، يجب عليك الدخول علي رابط الاستمارة المستخدمة لتقديم طلبات القبول في الجامعات العراقية.
- ثم كتابة البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.
- ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج التقديم.
- ثم تحديد الجامعة المراد التقديم إليها.
- ثم تحديد التخصص الذي يهم الطالب.
- ثم التأكد من المعلومات التي تم إدخالها.
- ثم النقر علي خانة إرسال الطلب.
شروط التقديم علي الجامعات العراقية 2023
وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متطلبات وشروط القبول الموحدة في الجامعات العراقية، وتلك الشروط هي كالتالي
- يجب على خريجي الدراسة الإعدادية في القسمين التطبيقي والإحيائي ملء 50 اختيارًا في الاستمارة، ويشترط أن يذكر عدد المعاهد المشاركة فيها لا يقل عن 10.
- يجب على الخريجين من التخصص الأدبي أن يكتبوا ما لا يقل عن 25 اختيارًا، ويجب عدم انخفاض عدد المعاهد المختارة عن 10 معاهد.
- على الخريجين من فرع الفنون أن يحددوا على الأقل عشرة اختيارات لعدد المعاهد، حيث يجب أن يكون لديهم على الأقل خياران في كل معهد.
- يجب أن يكون الطلاب من خريجي العام الحالي 2023، وأن يكونوا مولودين في عام 1999 أو بعده.
- على الطالب، سواء كان من العراق أو مهاجرا، الحصول على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وذلك إذا ولد في عام 1998 أو بعده.