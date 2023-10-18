HERE.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي rdis.moss.gov.eg

يتسأل الكثير من المواطنين عن كيفية إجراء استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، حيث يزداد البحث عبر محرك جوجل عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 وأهم ما يميز الحاصلين علي هذا الكارت، وهو ما نعرضه لكم من خلال موقعنا في السطور التالية، حيث نهتم بنشر كل ما يهم متابعينا في كافة المجالات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

يوجد بعض الخطوات اللازمة لإجراء الاستعلام، وأهمها:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية.

النقر على الرمز المعروض بعنوان “الخدمات المتكاملة”.

الضغط على رمز “استعلام عن الطلبات”.

إدخال الرقم القومي للشخص ذي الإعاقة.

النقر على زر “بحث”.

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

الإعفاء من الجمارك.

الحصول على سيارة مجهزة من الحكومة بنصف الثمن.

الإعفاء من رسوم المواصلات العامة.

الحصول على الكشف مجانًا.

التعيين في المؤسسات الحكومية تحت قانون 5%.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

صورة من البطاقة الشخصية والأصل.

تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

الأطفال تقديم صورة من شهادة الميلاد والأصل والحضو ولي الأمر.

قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

تقديم عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

كما أن للبطاقة أيضًا عدة مميزات، من بينها:

خصومات على وسائل المواصلات والنقل، والتعامل مع حاملها أمام الجهات الحكومية على أنّه من ذوي الهمم، بجانب دخول المناطق الأثرية والمتاحف بالمجان.

بالإضافة إلى ذلك الإعفاء من الضرائب، وخصومات على الأندية الرياضية، بجانب الحصول على سكن حكومي مناسب، والجمع بين معاشين، والدمج في المدارس، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

الشروط المطلوبة لأمتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة