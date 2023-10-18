اسم الفائز بالكرة الذهبية 2023 هل حلم محمد صلاح ضاع – اعرف الحقيقة

وفقًا لتقارير صحفية نشرت اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، تم الكشف عن اسم الفائز بالكرة الذهبية 2023، وهذه الجائزة تقدم من قبل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل اللاعبين في العالم خلال السنة، وبحسب شبكة “فرانس فوتبول” تم إبلاغ ليونيل ميسي الذي يلعب لفريق إنتر ميامي الأمريكي من قبل المنظمين بأنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

اسم الفائز بالكرة الذهبية 2023

قد أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام الجاري، وذلك في السادس من سبتمبر الماضي، حيث تضمنت القائمة التي تنافس لنيل هذه الجائزة لعام 2023 كلًا من ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي ومحمد صلاح وقد كانت كما يلي:

محمد صلاح – ليفربول.

جمال موسيالا – بايرن ميونخ.

جوشكو جفارديول – لايبزيج ومانشستر سيتي.

أندريه أونانا – مانشستر يونايتد.

كريم بنزيما – ريال مدريد واتحاد جدة السعودي.

بوكايو ساكا – أرسنال.

كيفين دي بروين – مانشستر سيتي.

جود بيلينجهام – ريال مدريد.

برناردو سيلفا – مانشستر سيتي.

كولو موانى – إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي.

كفارا تسيخيليا – نابولي.

روبن دياز – مانشستر سيتي.

نيكولو باريلا – إنتر ميلان.

إيميليانو مارتينيز – أستون فيلا.

ياسين بونو – إشبيلية والهلال.

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد.

مارتين أوديجارد – أرسنال.

جوندوجان – مانشستر سيتي وبرشلونة.

جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي.

ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد.

رودري – مانشستر سيتي.

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة.

لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان.

كيليان مبابي – باريس سان جيرمان.

هاري كين – توتنهام.

لوكا مودريتش – ريال مدريد.

فيكتور أوسيمين – نابولي.

كيم مين جاي – نابولي.

طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية

تجرى عملية التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب. يتعين على كل عضو اختيار خمسة لاعبين وترتيبهم بتنازل. يتم منح 6 نقاط للمرتبة الأولى، 4 نقاط للمرتبة الثانية، 3 نقاط للمرتبة الثالثة، ثم نقطتين ونقطة واحدة، والجائزة تمنح للاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط، وتتضمن المعايير الثلاثة ما يلي: