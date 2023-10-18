حقق الموسم الخامس من المسلسل التركي قيامة عثمان نجاحاً كبيراً واستحقاقاً ضمن أحداث مشوقة ومهمة برأي العديد من المتابعين والمشاهدين للمسلسل، حيث حقق المسلسل قيامة عثمان أعلى نسب مشاهدة في الحلقات الأولى من الموسم الخامس في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت الحالي، تحتل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس والقنوات الناقلة المرتبة الأولى على محرك البحث جوجل بين العديد من الأعمال الجديدة، وسنتعرف الآن على موعدها والقنوات التي تعرضها، تابعونا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس والقنوات الناقلة

غدا سيتم عرض حلقة جديدة من مسلسل المؤسس عثمان وهي الحلقة 133 من الموسم الخامس، والتي يترقبها الجمهور المشاهد في جميع أنحاء العالم، وسيكون موعد عرض الحلقة 133 يوم الأربعاء المقبل، الموافق 18 أكتوبر 2023، وتعتبر هذه الحلقة الثالثة من الجزء الخامس، سيتم عرضها يوم الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 9.00 مساء على قناة ATV التركية، وفي تمام الساعة 2.00 بعد منتصف الليل على قصة عشق بالترجمة، ويوم الخميس على قناة الجزائرية ومصر ام الدنيا واليرموك والصعايدة في تمام الساعة 8.00 مساء.

🚨الإعلان الثاني للحلقة 133 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس 🔥 موعدنا هذا الأربعاء حصرياً على نور بلاي ⚔️ يمكنك مشاهدة الحلقة على المنصّة، فقط حمّل التطبيق مجّاناً واشترك الآن ↘️https://t.co/9szbkaFJxc#نوربلاي#المؤسس_عثمان #مسلسلات_تركية pic.twitter.com/ROWZplUPU4 — نوربلاي (@noorplay_ar) October 16, 2023

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس

نتناول معكم الترددات التي تنقل حلقة 133 من مسلسل المؤسس عثمان.

تردد قناة atv على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

استقطاب عمودى.

تردد القناة 12692.

تردد atv على النايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

استقطاب أفقى.

تردد القناة 10796.

تردد قناة الفجر الجزائرية

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد القناة: 12043.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس

حصلت العديد من الأحداث القوية في حلقات مسلسل المؤسس عثمان، حيث شهدنا تعاونًا بين أرطغرل وجنوده مع الإمبراطور بعدما تمكن أبطال قبيلة الكاي من حماية إمبراطور روما من القتل بعد خيانة أحد قادة الإمبراطور، تدور أحداث الجزء الخامس بشكل عام حول إنشاء الدولة العثمانية، ونجاح عثمان بن ارطغرل في فتح العديد من الحصون.

انتهت الحلقة السابقة بظهور عثمان أمام السادة، حاملاً سيفه ويسأل السيد يعقوب حول الأمور التي يخفيها عنهم. وقال له أنه سيكتشف من سيراقب دمه بناءً على إجابته، وسيتم بث الحلقة 133 والحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء 18 أكتوبر على قناة atv في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الثامنة مساءً.