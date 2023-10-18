القبول الموحد في الجامعات العراقية 2023-2024 جميع الفروع عبر بوابة القبول المركزي

القبول الموحد في الجامعات العراقية 2023-2024، منذ إعلان فتح باب التسجيل على الجامعات العراقية مع حلول العام الدراسي الجديد لن يتوقف الطلاب وأولياء الأمور عن معرفة نتائج القبول، حيث حددت وزارة التربية والتعليم الخريطة الدراسية 2024 وهذا ما يزيد من توتر وقلق الطلاب لأن الوقت المتبقي لتقديم المستندات قصيرة جداً، قمت وزارة التربية والتعليم العراقية بالكشف عن معدلات القبول في جميع الكليات والجامعات، وأكدت أن نسبة القبول تبدأ من 50%.

مما يرتفع معدل القبول حسب الكلية التي يحددها الطالب، وتعتبر كليات القمة الطب والصيدلة والهندسة والأسنان من الكليات التي تقبل بأعلى المجاميع ونسب النجاح، اليوم نقدم لحضراتكم عبر موقعنا البديل مؤشرات القبول بالإضافة إلى رابط القبول الموحد في الجامعات العراقية 2023-2024 ابقوا معنا.

القبول الموحد في الجامعات العراقية 2023-2024

تم الإعلان عن معدلات القبول الموحد في الجامعات العراقية 2023-2024 لجميع المحافظات وجميع الفرع والتي تأتي على النحو التالي:.

معدل القبول في كلية الطب %100.28.

كلية طب الأسنان %99.5.

كما يأتي مؤشر القبول في كلية الصيدلة %98.83.

هندسة قسم حاسوب %93.17.

نسبة قبول كلية الهندسة قسم المواد %85.67.

كلية هندسة قسم ميكانيك %86.

معدل القبول في كلية العلوم قسم الرياضيات %78.5.

معدل قبول كلية العلوم %86.17.

شروط القبول الموحد بالجامعات العراقية

يجب أن يكون جميع الطلاب من أصل الجنسية العراقية.

لابد أن يكون الطالب حائزاً على شهادة الدراسة الاعدادية العراقية وأن تكون موثقة من المديرية العامة للتربية.

على شهادة تعادلها.

على شهادة تعادلها. أن يكون الطالب من من مواليد 1999.

يجب أن يقوم الطالب بعمل الفحص الطبي الذي يثبت أن الحالة الصحية جيدة.

أن يكون الطالب المتقدم بالجامعات العراقية متفرغ تماماً للدراسة وعدم الجمع بين الدراسة والعمل في الوقت ذاته.

رابط القبول الموحد 2024 الجامعات العراقية

لمعرفة القبول الموحد في الجامعات العراقية يرجى اتباع ما يلي:.