رسميا الان.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023 – موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

صرحت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حيث نشرت صحيفة سبورت الإسبانية ، تقريرا تؤكد فيه إن مجلة فرانس فوتبول أبلغت ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، أنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023.

إسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023

من المنتظر أن تعلن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية من خلال حفل يقام بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 30 أكتوبر الجاري وفي حالة فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لعام 2023، ستكون هذه هي الكرة الذهبية الثامنة التي يفوز بها ميسي، والأولى التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول للاعب لا يلعب لأي فريق أوروبي

أسماء المرشحين للكرة الذهبية لعام 2023

حيث يوجد العديد من اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2023 وهما: