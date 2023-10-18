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رسميا الان.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023 – موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة
صرحت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حيث نشرت صحيفة سبورت الإسبانية ، تقريرا تؤكد فيه إن مجلة فرانس فوتبول أبلغت ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، أنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023.
إسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023
من المنتظر أن تعلن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية من خلال حفل يقام بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 30 أكتوبر الجاري وفي حالة فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لعام 2023، ستكون هذه هي الكرة الذهبية الثامنة التي يفوز بها ميسي، والأولى التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول للاعب لا يلعب لأي فريق أوروبي
أسماء المرشحين للكرة الذهبية لعام 2023
حيث يوجد العديد من اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2023 وهما:
- محمد صلاح – ليفربول.
- جمال موسيالا – بايرن ميونخ.
- جوشكو جفارديول – لايبزيج ومانشستر سيتى.
- أندريه أونانا – مانشستر يونايتد.
- كريم بنزيما ريال مدريد واتحاد جدة السعودى.
- بوكايو ساكا – أرسنال.
- كيفين دى بروين – مانشستر سيتى.
- جود بيلينجهام – ريال مدريد.
- برناردو سيلفا – مانشستر سيتى.
- كولو موانى – إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.
- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي.
- كفارا تسيخيليا – نابولي.
- روبن دياز – مانشستر سيتي.
- نيكولو باريلا – إنتر ميلان.
- إيمليانو مارتينيز – أستون فيلا.
- ياسين بونو – إشبيلية والهلال.
- فينيسيوس جونيور – ريال مدريد.
- مارتين اوديجارد – أرسنال.
- جوندوجان – مانشستر سيتي وبرشلونة.
- جوليان ألفاريز – مانشستر سيتى.
- ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.
- أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد.
- رودري – مانشستر سيتي.
- روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة.
- لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان.
- كيليان مبابي – باريس سان جيرمان.
- هاري كين – توتنهام وبايرن ميونخ.
- لوكا مودريتش – ريال مدريد.
- فيكتور أوسيمين – نابولي.
- كيم مين جاي – نابولي وبايرن ميونخ.