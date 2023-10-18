رسميا الان.. التربية والتعليم توضح متي موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024 لطلاب اولي ثانوي
موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024 هو أحد المواضيع الرئيسية التي تشغل أذهان العديد من الطلاب في الوقت الحالي، وذلك مع انطلاق الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المخطط أن تبدأ عملية تسليم التابلت للطلاب في المدارس المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024، ومن المقرر أن يكتمل هذا العمل بحلول بداية شهر نوفمبر القادم.
موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024
من المتوقع أن يتم تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 للطلاب في المدارس خلال الأيام القليلة القادمة، وفقًا لتصريح من مصدر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
ومن المخطط أن يكتمل عملية تسليم التابلت بحلول بداية شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتيح ذلك للطلاب الاستفادة القصوى من تابلت الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد وتحقيق التفوق في مسار التعليم.
وسبق أن أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 للصفوف من الأول الثانوي للثالث سيكون قبل نهاية العام الحالي 2023.
من جانبه كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد عن موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة الوادي الجديد، وذلك في الشهر المقبل من نوفمبر، بعد الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب المتعلقة بأجهزة التابلت التعليمي.
أورق استلام التابلت 2024 في مصر
حددت وزارة التربية والتعليم في مصر الوثائق اللازمة للطلاب لبدء استلام تابلت 2024، وتشمل هذه الوثائق:
- صورة من شهادة ميلاد الطالب.
- صورة من بطاقة ولي الأمر.
- إيصال تأمين التابلت بعد دفع المبلغ التأميني في مكتب البريد، بالإضافة إلى نسختين من الإيصال.
- إقرار تسليم التابلت من المدرسة.
- صورة من إقرار تسليم التابلت موقع من قبل ولي الأمر والطالب.
مواصفات تابلت الثانوية العامة 2023
- يتميز تابلت الثانوية العامة 2024 بعدة مواصفات ملحوظة، حيث يأتي التابلت بتصميم خارجي مصنوع من البلاستيك.
- وزنه نحو 525 جرامًا.
- أبعاده تبلغ 10 سم في الطول و1 سم للحواف العلوية و2.8 سم للحواف الجانبية.
- يتميز بتوفر شريحة اتصال بحجم SIM-Nano.
- تعمل تابلت الثانوية العامة 2024 بنظام التشغيل Android بإصدارين .
- تأتي البطارية بسعة ضخمة تبلغ 7300 مللي أمبير وتحتاج حوالي 3 ساعات للشحن الكامل. ذاكرة تخزين داخلية سعتها 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت ويمكن إضافة بطاقة ذاكرة إضافية.
- يعمل معالج تابلت الثانوية العامة 2024 بقوة 6.1، ويأتي مع شاشة من نوع LCD من فئة PLS بحجم 1.10 إنش ودقة عرض تبلغ 1200 × 1920 بكسل.
- يتميز التابلت بكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل مزودة بفتحة عدسة بحجم 9.1، وتتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي AF.