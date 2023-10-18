“استقبلها ونزلها حالًا” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل وعرب سات 2023

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 وذلك بعد تغيير التردد من قبل إدارة القناة ، تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من افضل القنوات التي تقوم بعرض الافلام الوثائقية المميزة بالإضافة إلى سلاسل مميزة تعرض الأحداث الهامة التي تحدث في العالم مثل وفاة ملكة إنجلترا “الملكة إليزابيث” وتولي ابنها الملك تشارلز للعرش ، كما تعرض برامج مميزة عن بناء الهرم الأكبر بمصر ، مع الكثير من برامج الحيوانات المختلفة في مختلف غابات العالم وفي السطور التالية نكشف عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يبحث الكثير من محبي الطبيعة والأفلام الوثائقية ومتابعة الإثارة والشغف والكوارث الطبيعية والحوادث التي تحدث المطارات المختلفة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ولذك لمتابعة كل ما هو جديد في عالم الطبيعة والحياة البرية وعالم المحيطات والبحار ، وتبث قناة ناشيونال جيوغرافيك باللغتين العربية والانجليزية وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك :

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي “نايل سات”

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12226.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي “عرب سات”

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11804.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

أفلام وسلاسل قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

إليكم قائمة بالعديد من السلاسل والبرامج التي يتم عرضها عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على مدار اليوم.