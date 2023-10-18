عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد موعد استلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023 عبر موقع وزارة التضامن moss.gov.eg

موعد استلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023 يثير اهتمام العديد من الأفراد الذين لديهم أفراد من ذوي الهمم، حيث تتضمن هذه البطاقة العديد من المزايا والخدمات المهمة، و سنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل حول موعد تسلم هذه البطاقة وفوائدها.

موعد استلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

يمكنك أن تتابع موقعنا بشكل منتظم حيث نكون ملتزمين بتقديم المعلومات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، و يمكنك التحقق مما إذا تم قبول طلب إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الخطوات التالية:

زر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر هنا.

قم بإدخال الرقم القومي المؤلف من 14 رقمًا.

انقر على زر الاستعلام.

ستظهر النتيجة أمامك، سواء تم قبولها أو قيد البحث أو تم رفضها.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

لتسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية لخدمات ذوي الإعاقة، اتبع الخطوات التالية:

أدخل الرقم القومي للشخص المتقدم بالطلب.

اضغط على أيقونة “بحث”.

ستظهر لك النتيجة، سواء كانت بالقبول أو الرفض.

في حالة القبول، يمكن للمتقدم طباعة التقرير.

في حالة الرفض، يمكن للمتقدم إعادة تقديم الطلب أو مراجعة الكشف الطبي مرة أخرى.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

التعيين في الوظائف الحكومية وذلك بنسبة 5٪.

دمج العديد من المزايا مثل الجمع بين معاشين.

تقديم الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات الحكومية.

دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات ومدارس التعليم الأساسي والمعاهد.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.

توفير مساكن مناسبة.

إعفاء من الضرائب والجمارك.

أماكن استلام بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكنك الحصول على البطاقة من خلال مكتب الشؤون المختص به، أو من مكاتب البريد الوطني، أو عبر مندوب يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الحالات التي تستحق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل: