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عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد موعد استلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023 عبر موقع وزارة التضامن moss.gov.eg
موعد استلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023 يثير اهتمام العديد من الأفراد الذين لديهم أفراد من ذوي الهمم، حيث تتضمن هذه البطاقة العديد من المزايا والخدمات المهمة، و سنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل حول موعد تسلم هذه البطاقة وفوائدها.
موعد استلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023
يمكنك أن تتابع موقعنا بشكل منتظم حيث نكون ملتزمين بتقديم المعلومات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، و يمكنك التحقق مما إذا تم قبول طلب إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الخطوات التالية:
- زر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر هنا.
- قم بإدخال الرقم القومي المؤلف من 14 رقمًا.
- انقر على زر الاستعلام.
- ستظهر النتيجة أمامك، سواء تم قبولها أو قيد البحث أو تم رفضها.
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023
لتسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية لخدمات ذوي الإعاقة، اتبع الخطوات التالية:
- أدخل الرقم القومي للشخص المتقدم بالطلب.
- اضغط على أيقونة “بحث”.
- ستظهر لك النتيجة، سواء كانت بالقبول أو الرفض.
- في حالة القبول، يمكن للمتقدم طباعة التقرير.
- في حالة الرفض، يمكن للمتقدم إعادة تقديم الطلب أو مراجعة الكشف الطبي مرة أخرى.
مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023
- التعيين في الوظائف الحكومية وذلك بنسبة 5٪.
- دمج العديد من المزايا مثل الجمع بين معاشين.
- تقديم الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات الحكومية.
- دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات ومدارس التعليم الأساسي والمعاهد.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.
- توفير مساكن مناسبة.
- إعفاء من الضرائب والجمارك.
أماكن استلام بطاقة الخدمات المتكاملة
يمكنك الحصول على البطاقة من خلال مكتب الشؤون المختص به، أو من مكاتب البريد الوطني، أو عبر مندوب يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الحالات التي تستحق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل:
- قصار القامة (الأفراد الذين يكون طولهم أقل من 140 سم).
- مرضى الهيموفيليا.
- الشلل الدماغي.
- الأشخاص الذين يعانون من درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.
- ذوو الإعاقات البصرية الذين يحق لهم الحصول على البطاقة.
- مرضى الأمراض المزمنة.
- الأفراد الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة.
- مصابون بمرض الجذام.
- أطفال يعانون من شلل في طرف واحد.
- الأفراد الذين يعانون من ضمور العضلات وذوي القزامة.
- الأمراض المزمنة التي تشكل تهديدًا للحياة.
- الأفراد الذين يعانون من اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل ويحق لهم الالتحاق بالمدارس الدامجة.
- أولئك الذين يعانون من صغر أو كبر حجم الرأس.
- الأفراد ذوي الإعاقات السمعية.
- الأفراد الذين يعانون من طيف التوحد.
- الأفراد الذين يعانون من الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.
- أولئك الذين يعانون من فقدان السمع التام.
- الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع بدرجة تصل إلى 55 ديسيبل.
- مرضى تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
- المصابين بالبتر متعدد الأطراف.
- الأفراد الذين يعانون من متلازمة داون.
- الأفراد الذين يعانون من فقدان البصر التام.
- الأفراد الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.