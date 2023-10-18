مسلسل صوت وصورة الحلقة 6 السادسة لحنان مطاوع ومواعيد العرض والقنوات العارضة

مسلسل صوت وصورة الحلقة 6 السادسة التي ينتظرها الكثير من الناس، ومنذ بداية عرض الحلقة الأولى من المسلسل والجمهور على تعلق شديد به كونه مسلسل مميز يشارك فيه كوكبة من ألمع نجوم الدراما المصرية، هناك تقدم شديد في أفكار المسلسلات المصرية، وفي الفترة الأخيرة تم طرح العديد من الأعمال على القنوات الفضائية والمنصات المختلفة.

حيث دخل مسلسل صوت وصورة ضمن المناسفة الحالية وأصبح يتصدر اسمه محرك البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يعد مسلسل صوت وصورة من مسلسلات الجريمة والتشويق وتلك النوعية هناك فئة كبيرة من الجمهور يبحث عنها بشكل متكرر، نوضح لحضراتكم في التقرير التالي من المقال أبرز أحداث مسلسل صوت وصورة الحلقة 6 السادسة والقنوات الناقلة.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 6 السادسة

تم انطلاق أول حلقة من مسلسل صوت وصورة يوم السبت الماضي الموافق 13 من أكتوبر الجاري وهو ضمن الأعمال القصيرة التي لا تتعدى 30 يوم، يحظى صوت وصورة على إعجاب الملايين من الأشخاص، تصل مدة الحلقة 45 دقيقة وتدور أحداثه في إطار جريمة حول شخصية رضوى التي تجسدها حنان مطاوع وهي فتاة تتعرض للتحرش من شخص عديم الإنسانية ورغم أنه هو المذنب لكنه يفلت من العقاب ويحاول أن يدمر حياتها ويبحث عن أي دليل ضدها، تحاول رضوى أن تكشف الحقيقة وفي كل مرة تقترب من خيط لكي تثبت براءتها وأنها هي المجني عليها وليس الجاني تقع في مشاكل أكبر ويكون للذكاء الاصطناعي دور مهم في المسلسل.

قائمة مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة مسلسل صوت وصورة

يتم نقل المسلسل على شبكة قنوات DMC من السبت إلى الأربعاء في المواقيت التالية:.

يعرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 6 السادسة اليوم الاربعاء 18 أكتوبر في تمام الساعة 7.30 مساءً.

يتم عرض المسلسل في الإعادة عبر شاشة قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 5 مساءً.

ويعرض صوت وصورة في الساعة 12 مساءً والساعة 3 صباحاً على DMC.

أبطال مسلسل صوت وصورة