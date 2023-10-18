رزقك وجه لحد عندك “معاشات تكافل وكرامة” شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة .. السيسي يفاجئ المواطنين!

مع اقتراب موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الأحد القادم الموافق 15 نوفمبر 2023 تنتظر جميع الأسر المصرية من محدودي الدخل بداية صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر اكتوبر 2023 حيث تمر جميع الاسر في مصر والمواطنين بحالة اقتصادية صعبة بسبب غلاء الأسعار في الفترة الاخيرة وخاصة السلع الاساسية مثل الأرز والسكر والزيت والخضراوات ، وسيتم زيادة عدد الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة وذلك بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة للمرة الثاني خلال هذا العام.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة في الاسبوع القادم يوم الاحد الموافق15 نوفمبر القادم حيث يوافق يوم 15 من كل شهر ميلادي موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ، وتم زيادة معاش تكافل وكرامة بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الماضي خلال زيارة الرئيس لمحافظة بني سويف وذلك للمساعدة في تخفيف أعباء الاسرة المصرية وتحمل المواطنين الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 5 مليون أسرة مصرية تستفيد من معاش تكافل وكرامة وذلك في كافة المحافظات المصرية.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

بعد معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة فإنه يمكن الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي ، كما يمكن التسجيل ضمن الأسر الجديدة التي سوف تحصل على معاش تكافل وكرامة والتي تصل أعدادهم إلى أكثر من 900 ألف أسرة مصرية وإليكم خطوات الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة: