اعرف حالًا هتقبض كام “زيادة الرواتب شهر أكتوبر” المعلنة بأمر رئاسي للفئات دي بس!

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وذلك يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023 وذلك لجميع الهيئات والوزارة المختلفة والمديريات التابعة لها مع استمرار صرف مرتبات شهر اكتوبر لمدة 3 أيام متتالية ، ويمكن لجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023 من خلال موقع وزارة المالية حيث أوصى رئيس الجمهورية بزيادة رواتب العاملين بقطاعات الدولة المختلفة وزيادة الحد الادنى للأجور وذلك خلال زيارة الرئيس لمحافظة بني سويف في سبتمبر الماضي.

خطوات الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023

من الجدير بالذكر أنه تم زيادة رواتب العاملين بجميع الهيئات والوزارة التابعة للحكومة المصرية وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال هذا العام حيث تمت الزيادة الاولى خلال شهر أبريل 2023 والزيادة الثانية خلال شهر سبتمبر 2023 ، وسيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي لمساندة المواطنين المصريين في تحمل الأعباء والظروف الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الأخيرة.

موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2023

يبدأ صرف رواتب شهر أكتوبر 2023 يوم الأثنين الموافق 23 أكتوبر 2023 ويستمر لمدة ثلاثة أيام حسب ما تم إعلانه عبر الصفحة الرسمية لوزارة المالية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وذلك عبر جميع البنوك ومكاتب البريد المصري وماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة بكافة شوارع المحافظات المختلفة ، ومن الجدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 هو آخر أيام صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.