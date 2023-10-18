العالم هيتدخل خلاص “اخر اخبار فلسطين غزه الان” أخبار سارة بشأن القضية الفلسطينية

من المتعارف عليه في فلسطين أنها تقوم بالعديد من الحروب ويتم الهجوم عليها وتقوم بالهجوم ايضا على اسرائيل ويؤدي هذا الى ضياع الكثير من الناس من الجرحى والقتلة وفي الأيام الماضية قامت حركة حماس بالهجوم على إسرائيل ولذلك السبب يتساءل الكثير عن اخر الاخبار في فلسطين للمزيد من التفاصيل عن اخر اخبار فلسطين الان تابعوا معي هذا المقال.

اخر اخبار فلسطين غزه الان

شنت حركة الحماس في الأيام الماضية هجوما غير مسبوقا على اسرائيل وقد اقتحم مسلحو المنطقة القريبة من قطاع غزة ما ادى الى قتل مئات من السكان واحتجاز عشرات من الرهائن، أما عن الحركة الفلسطينية التي تسمى بحماس هي حركه مسلحه تحكم قطاع غزة وتتوعد بتدمير إسرائيل وتأسيس دولة إسلامية وخاضت حماس حروبا عدة مع اسرائيل منذ ان تولت السلطة في غزة في عام 2007 والفترات التي تفصل بين الحروب قد سمحت حركة حماس لمجموعات اخرى بإطلاق الاف الصواريخ على إسرائيل ونفذت هجمات مميتة أخرى وكانت آخر هذه الهجمات ما حدث في الأيام الماضية بدولة فلسطين، يتم تصنيف اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالإضافة إلى قوة اخرى حركة حماس كل وفي بعض الحالات جناحها العسكري كتائب القسام تصنفت على انها جماعة ارهابية وأنها تحظى حماس بدعم ايران التي تقوم بتمويلها وتوفير لها الأسلحة والتدريب، وفي هذه الفترة يعتمد نحو 80% من سكان غزة على المساعدات الدولية بحسب الامم المتحدة ويعتمد نحو مليون إنسان بغزه على المساعدات الغذائية اليومية.